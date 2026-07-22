Policjantka z Piaseczna uratowała życie seniorce. Teraz startuje w konkursie Miss Polski 2026

Pochodząca z Piaseczna Klaudia Węcłaś ma 22 lata. Na co dzień zajmuje się służbą w policji, ale rozwija się również naukowo, studiując kryminologię w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Młoda funkcjonariuszka może pochwalić się także znaczącymi osiągnięciami w sporcie. Była reprezentantką Polski w koszykówce 3x3 w trakcie mistrzostw świata, a także występowała w kadrze narodowej w koszykówce 5x5 podczas mistrzostw Europy. W rozgrywkach ekstraklasy reprezentowała barwy warszawskiej Polonii.

Dzięki policyjnej służbie 22-latka coraz aktywniej włącza się w działania na rzecz wspierania dzieci i nastolatków pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin. Sama zaznacza, że to właśnie codzienne, często trudne interwencje pomogły jej zrozumieć społeczną misję swojego zawodu. Funkcjonariuszka nie kryje satysfakcji z faktu, że pomimo wyzwań związanych z pracą w mundurze, zdołała zachować w sobie wysoką dozę empatii.

− Każdy jest geniuszem. Jeśli jednak oceniasz rybę na podstawie jej zdolności wspinania się na drzewa, przez całe życie będzie sądziła, że jest głupia − mówi Klaudia Węcłaś.

Bohaterstwo poza służbą. Funkcjonariuszka uratowała 90-latkę

O 22-latce zrobiło się głośno w zeszłym roku za sprawą jej bohaterskiego czynu. Funkcjonariuszka w czasie wolnym od służby ocaliła życie starszej pani w małopolskim Miechowie. Wraz ze swoim partnerem podróżowała autem w trudnych warunkach atmosferycznych – było deszczowo i chłodno. Nagle na przejściu dla pieszych zobaczyła około 90-letnią kobietę, która z trudnością przesuwała się po pasach. Policjantka natychmiast ruszyła na ratunek.

Starsza kobieta miała kłopoty z oddychaniem, była bardzo zmarznięta i opadła z sił. Klaudia Węcłaś i jej partner pomogli 90-latce podnieść się i przetransportowali ją w bezpieczne miejsce. Aby zapobiec dalszemu wychłodzeniu, okryli seniorkę dodatkową odzieżą, po czym niezwłocznie zawiadomili służby ratunkowe.

Aż do momentu przybycia karetki pogotowia, 22-latka czuwała nad poszkodowaną kobietą. Cały czas kontrolowała jej funkcje życiowe i prowadziła z nią rozmowę, starając się zapobiec utracie świadomości. Kiedy dowiedziała się, że seniorka cierpi na nadciśnienie i cukrzycę, funkcjonariuszka udała się do pobliskiej apteki po słodki produkt, przypuszczając, że u staruszki mogło dojść do niedocukrzenia. Dzięki odpowiedzialnej postawie i szybkiej interwencji policjantki, udało się zapobiec tragedii.

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− Postawa policjantki z Wilanowa jest przykładem profesjonalizmu, empatii i gotowości do niesienia pomocy nawet poza służbą. Takie zachowanie doskonale wpisuje się w policyjne motto: „Pomagamy i chronimy” bez względu na to, czy jesteśmy w czasie służby, czy poza nią − napisała asp. szt. Marta Haberska z wilanowskiej policji.

Nowy cel. Aspiracje do korony Miss Polski 2026

Obecnie Klaudia Węcłaś podjęła się kolejnego, zupełnie innego wyzwania. Zdecydowała się wziąć udział w rywalizacji o tytuł Miss Polski 2026. Jak udowadnia jej biografia, kandydatka to nie tylko piękna twarz, ale również odważna i empatyczna kobieta.