CBZC rozbiło grupę nastoletnich hakerów. Akcja w czterech województwach

Funkcjonariusze z bydgoskiego zarządu CBZC przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Działania te, przeprowadzone na początku marca 2026 roku, były kulminacją śledztwa, które rozpoczęło się jeszcze w 2025 roku. Wtedy to namierzono pierwszego z administratorów narzędzi, czternastoletniego mieszkańca Mazowsza. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zidentyfikowanie kolejnych sześciu osób powiązanych z nielegalnym procederem.

Ataki DDoS na popularne serwisy. Jak działali nieletni cyberprzestępcy?

Głównym celem grupy było zarabianie na udostępnianiu programów służących do przeprowadzania ataków typu DDoS. Według ustaleń śledczych, nieletni doskonale zdawali sobie sprawę z bezprawności swoich działań, a mimo to atakowali znane cele. Na ich liście znajdowały się popularne portale aukcyjne, serwisy sprzedażowe, domeny o tematyce IT, a także firmy hostingowe i systemy rezerwacji noclegów. Sprawcy znali się, pozostawali w stałym kontakcie i wspólnie administrowali całą infrastrukturą przestępczą.

Co policja zabezpieczyła u nastolatków? Sprzęt i notatki do ataków

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania nastolatków funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli bogaty materiał dowodowy. Wśród znalezionych przedmiotów były liczne telefony komórkowe, komputery stacjonarne, laptopy oraz zewnętrzne nośniki danych jak pendrive'y i dyski twarde. Uwagę śledczych przykuł również zabezpieczony ledger, czyli portfel do kryptowalut, oraz odręczne notatki dokumentujące działalność grupy. Całość stanowiła infrastrukturę wykorzystywaną do przeprowadzania i zarządzania cyberatakami.

Siedmiu nastolatków przed sądem rodzinnym. Czym jest atak DDoS?

Ze względu na wiek sprawców, którzy w chwili popełniania czynów mieli od 12 do 16 lat, ich sprawą zajmą się teraz sądy rodzinne. To one zdecydują o dalszym losie nieletnich cyberprzestępców, a całe śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Północ. Atak DDoS, czyli rozproszona odmowa usługi, to działanie polegające na zasypaniu serwera internetowego tak dużą liczbą zapytań, aby doprowadzić do jego przeciążenia. W efekcie strona lub usługa staje się niedostępna dla zwykłych użytkowników.

Źródło: Policja.pl

