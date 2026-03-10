Dramatyczny wzrost liczby Niebieskich Kart w stolicy. Te dane przerażają

Dramatyczne statystyki z Warszawy. Gdzie interweniowano najczęściej?

W okresie 2023-2025 w stolicy zaobserwowano skokowy, 45-procentowy wzrost liczby zakładanych Niebieskich Kart oraz 30-procentowy wzrost liczby rodzin, w których interweniowano w związku z domową agresją.

W 2025 roku najwięcej takich procedur zainicjowano w dzielnicach: Białołęka (530), Mokotów (440) oraz Praga-Południe (404). Z kolei najspokojniej pod tym względem było w Wesołej (41), Rembertowie (55) i Wilanowie (67).

Jeżeli chodzi o liczbę rodzin objętych wsparciem w 2025 roku, to na czele zestawienia znalazły się Mokotów (601), Praga-Południe (511) i Ursynów (445). Najmniejszą liczbę takich rodzin odnotowano natomiast w Rembertowie (86), Wesołej (90) i Wilanowie (92).

Fizyczne znęcanie się nad bliskimi to tylko wierzchołek góry lodowej. Agresja w rodzinie przybiera też formy psychiczne i finansowe – od ciągłej kontroli, przez poniżanie, aż po odcinanie od własnych pieniędzy czy izolację od znajomych. Oprawcy dążą do całkowitego podporządkowania sobie swoich ofiar.

Niebieska Karta w walce z przemocą. Co to za procedura?

Aby ratować osoby uwięzione w toksycznych relacjach, wprowadzono mechanizm Niebieskiej Karty. To zintegrowany system, w którym współpracują funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni, nauczyciele oraz personel medyczny. Głównym założeniem procedury jest wyrwanie ofiary z rąk oprawcy i zapewnienie jej niezbędnej pomocy w powrocie do normalnego życia.

Radna Niewitecka pyta o dane. Wzrost na przestrzeni trzech lat

Skalę zjawiska obnażyły statystyki, o które wystąpiła warszawska radna Renata Niewitecka. Wynika z nich jednoznacznie, że na przestrzeni lat 2023-2025 zainicjowano w mieście o blisko połowę więcej procedur w ramach Niebieskiej Karty. Odsetek rodzin zmagających się z przemocą wzrósł w tym samym czasie o mniej więcej 30 procent.

