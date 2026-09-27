Akcja strażaków przy Bakaliowej w Warszawie. Ogień pojawił się na poddaszu

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-27 18:52

Groźny incydent w stolicy postawił na nogi służby ratunkowe. Przy ulicy Bakaliowej zapalił się budynek jednorodzinny, a do opanowania sytuacji zadysponowano liczne wozy strażackie oraz specjalne bezzałogowce. Trwa dogaszanie pogorzeliska.

Warszawa: Pożar domu przy ulicy Bakaliowej

Ogień pojawił się w jednym z domów przy ulicy Bakaliowej. Ogień szybko zajął najwyższą, nieużytkową część budynku, przez co nad okolicą unosiły się kłęby dymu. Służby ratunkowe wysłały do akcji duże siły, dołączając do nich również ratowników ze sprzętem dronowym.

- Mamy pożar budynku jednorodzinnego. Pożar zlokalizowany został na poddaszu nieużytkowym. Na miejscu jest kilka samochodów gaśniczych, grupa dronowa

- taki komunikat przekazał w rozmowie z "Super Expressem" starszy kapitan Łukasz Borek-Barej, który reprezentuje Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na miejscu zdarzenia.

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Błyskawiczna reakcja zastępów zapobiegła dalszemu rozprzestrzenianiu się płomieni na niższe kondygnacje. Ratownicy musieli przystąpić do częściowego demontażu poszycia dachowego, żeby zlokalizować wszystkie tlące się jeszcze elementy konstrukcji i ostatecznie zneutralizować zagrożenie.

- Ogień został zlokalizowany, trwa przycinka dachu i zalewanie zarzewi ognia - dodał strażak. 

Brak osób poszkodowanych 

Ratownicy wciąż prowadzą czynności na terenie zniszczonej posesji. Co najważniejsze w całej tej dramatycznej sytuacji, nikt z mieszkańców nie został ranny w wyniku pojawienia się ognia.

Strażak w koszu drabiny przy dymiącym dachu domu w Warszawie. O akcji gaśniczej przeczytasz na Eska Warszawa.
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