Akcja strażaków przy Bakaliowej w Warszawie. Ogień pojawił się na poddaszu

Warszawa: Pożar domu przy ulicy Bakaliowej

Ogień pojawił się w jednym z domów przy ulicy Bakaliowej. Ogień szybko zajął najwyższą, nieużytkową część budynku, przez co nad okolicą unosiły się kłęby dymu. Służby ratunkowe wysłały do akcji duże siły, dołączając do nich również ratowników ze sprzętem dronowym.

- Mamy pożar budynku jednorodzinnego. Pożar zlokalizowany został na poddaszu nieużytkowym. Na miejscu jest kilka samochodów gaśniczych, grupa dronowa

- taki komunikat przekazał w rozmowie z "Super Expressem" starszy kapitan Łukasz Borek-Barej, który reprezentuje Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na miejscu zdarzenia.

Błyskawiczna reakcja zastępów zapobiegła dalszemu rozprzestrzenianiu się płomieni na niższe kondygnacje. Ratownicy musieli przystąpić do częściowego demontażu poszycia dachowego, żeby zlokalizować wszystkie tlące się jeszcze elementy konstrukcji i ostatecznie zneutralizować zagrożenie.

- Ogień został zlokalizowany, trwa przycinka dachu i zalewanie zarzewi ognia - dodał strażak.

Brak osób poszkodowanych

Ratownicy wciąż prowadzą czynności na terenie zniszczonej posesji. Co najważniejsze w całej tej dramatycznej sytuacji, nikt z mieszkańców nie został ranny w wyniku pojawienia się ognia.