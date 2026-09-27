Ogromny pożar sortowni śmieci w Warszawie. Strażacy walczyli z żywiołem kilkanaście godzin

Wielki pożar odpadów w stolicy

Informacje o pożarze potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" st. kpt. Łukasz Borek-Barej, reprezentujący Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

- W kulminacyjnym momencie podczas działań brało udział 15 naszych zastępów, 46 osób. W tym była zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitorowała atmosferę w powietrzu wokół miejsca pożaru - przekazał.

Akcja gaśnicza prowadzona przez strażaków trwała aż 11 godzin. Ratownicy skupiali się nie tylko na ugaszeniu płomieni, ale również na zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie sterty śmieci. Hala, która stała się areną niszczycielskiego żywiołu, mierzyła 150 na 50 na 10 metrów, a spaleniu uległy odpady na obszarze 600 metrów kwadratowych.

Śledztwo policyjne w sprawie przyczyn ognia

Na całe szczęście, w tym groźnym incydencie nikt nie ucierpiał. Obecnie nie są jeszcze znane przyczyny, dla których w sortowni odpadów nagle pojawił się ogień. Dokładnym zbadaniem okoliczności tego zdarzenia zajmą się teraz funkcjonariusze policji.