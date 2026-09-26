Podaruj orzechy i żołędzie mieszkańcom Warszawskiego ZOO. Jesienna akcja trwa

Jesienna akcja Warszawskiego ZOO

Tradycyjnie wraz z nadejściem jesieni stołeczny ogród zoologiczny ogłosił zbiórkę orzechów i żołędzi. Celem akcji jest edukacja dotycząca żywienia zwierząt, chęć rozwijania zachowań proekologicznych, wrażliwości na los zwierząt oraz nauka wykorzystywania zasobów przyrody.

„Zebrane żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie żywienia m.in. dla: żubrów, antylop, żyraf oraz małp, dlatego powinny być dojrzałe, suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i bez owadów w środku. Zanieczyszczone, mokre, zepsute, spleśniałe, przegniłe żołędzie i orzechy nie będą przyjmowane, gdyż mogą być zagrożeniem dla zdrowia zwierząt” - przekazali pracownicy Warszawskiego ZOO.

Gdzie przynosić dary jesieni? Do kiedy trwa akcja?

Jak podaje stołeczny ogród zoologiczny, akcja potrwa jeszcze do 4 października lub do uzbierania poniższych ilości:

żołędzie - 1500 kg

orzechy włoskie - 300 kg

orzechy laskowe - 200 kg

Zebrane dary jesieni można przynosić do Warszawskiego ZOO codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia. Należy je zostawić u ochrony przy wejściu od strony ul. Ratuszowej lub Mostu Gdańskiego.

Biorąc udział w akcji, należy pamiętać o tym, że jest to akcja o charakterze charytatywnym, a nie marketingowym. Pracownicy zoo podkreślają, że w zamian za przyniesione dary jesieni nie rozdają darmowych wejściówek do ogrodu zoologicznego. Gwarantują za to ogromną wdzięczność ze strony zwierzaków i ich opiekunów.

Uwaga! Nie zbieraj do ostatniego żołędzia!

Pracownicy Warszawskiego ZOO wystosowali jeszcze jeden ważny apel do wszystkich osób biorących udział w akcji.

„Pamiętajcie, by podczas zbierania żołędzi zostawić ich część pod drzewami dla dzikich mieszkańców okolicy. Żołędzie są przysmakiem sójek, wiewiórki też nimi nie gardzą, a dla jeleni, dzików i saren jesienny wysyp żołędzi to czas uczty. Prosimy: nie zbierajcie do ostatniego żołędzia!” - proszą.