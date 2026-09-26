Motocyklista z 13-latkiem wpadli do rowu. Lądował śmigłowiec LPR

Wypadek motocyklisty w Bieńki Karkuty

Do groźnego incydentu drogowego doszło 26 września. Funkcjonariusze z komendy w Ciechanowie przekazali informacje o wypadku za pomocą swoich oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych.

„Około godz. 12 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierowca Yamahy stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Wraz z mężczyzną podróżował 13-letni pasażer” - podali mundurowi.

Śmigłowiec LPR ratuje 53-latka i 13-latka

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zarówno kierujący motocyklem 53-latek, jak i podróżujący z nim 13-latek odnieśli obrażenia i natychmiast zostali przetransportowani do szpitala.

Zablokowana trasa Ciechanów-Sońsk

Zdarzenie drogowe spowodowało poważne problemy komunikacyjne, przez co odcinek trasy łączącej Ciechanów z Sońskiem w miejscowości Bieńki Karkuty został całkowicie wyłączony z ruchu. Funkcjonariusze policji od razu przystąpili do działania i skierowali pojazdy na przygotowane objazdy.