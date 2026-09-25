Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał cztery sądowe zakazy prowadzenia

25-letni kierowca potrącił dziewczynkę na przejściu dla pieszych, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Sprawca ignorował aż cztery sądowe zakazy prowadzenia aut.

Podczas zatrzymania usiłował pieszo zbiec przed policjantami. Ostatecznie trafił do tymczasowego aresztu.

Wypadek na przejściu dla pieszych w Duczkach. Kierowca uciekł

Pod koniec sierpnia bieżącego roku na ulicy Szosa Jadowska w Duczkach doszło do groźnego incydentu. Kierujący volkswagenem wjechał na przejściu dla pieszych w małoletnią dziewczynkę. Szczęśliwie odniosła tylko niegroźne obrażenia. Sprawca wypadku zignorował jednak obowiązek udzielenia pomocy i natychmiast opuścił miejsce zdarzenia. Mundurowi natychmiast przystąpili do działań, gromadząc dowody i prowadząc czynności operacyjne, co ostatecznie doprowadziło do zidentyfikowania zarówno pojazdu, jak i samego kierowcy.

25-latek z czterema zakazami prowadzenia pojazdów

Za kierownicą samochodu znajdował się 25-letni mężczyzna. Wyniki dochodzenia okazały się bardzo niepokojące, gdyż sprawca posiadał na koncie aż cztery aktywne zakazy sądowe dotyczące prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nie zważał on na te obostrzenia, kontynuując jazdę. Mundurowi ustalili również, że zatrzymany ma bogatą kartotekę kryminalną. Po spowodowaniu kolizji nie zamierzał oddać się w ręce sprawiedliwości i skutecznie unikał kontaktu z organami ścigania.

Zatrzymanie na posesji w gminie Korytnica

W połowie września policjanci namierzyli uciekiniera na jednej z działek w gminie Korytnica, na terenie powiatu węgrowskiego. Gdy tylko 25-latek zauważył zbliżających się funkcjonariuszy, rzucił się do pieszej ucieczki. Akcja pościgowa nie trwała długo i mężczyzna szybko znalazł się w rękach stróżów prawa.

Tymczasowy areszt dla sprawcy wypadku w Duczkach

Zatrzymany 25-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowie za lekceważenie orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na wniosek prokuratora sąd zadecydował o zastosowaniu wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, uregulowane w artykule 244 Kodeksu karnego, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kwestia potrącenia dziecka na pasach będzie rozpatrywana w osobnym postępowaniu. O ostatecznej kwalifikacji prawnej, uznaniu winy oraz wymiarze kary zdecyduje sąd.