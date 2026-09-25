Ciało odnalezione przy moście na Żoliborzu. Policja bada okoliczności śmierci 29-latka

Tragedia na Żoliborzu. Służby przy Moście Gdańskim

Tragiczne odkrycie w Warszawie. W piątek, 25 września, rano na Żoliborzu, w rejonie jednej z podpór Mostu Gdańskiego, znaleziono ciało 29-letniego mężczyzny. Na miejsce skierowano policjantów, zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Służby zabezpieczyły teren, na którym znajdowały się zwłoki.

- Dziś rano o godzinie 7.29 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące osoby leżącej w rejonie środkowej podpory mostu. Tam interweniował patrol rzeczny. Stwierdzono zgon mężczyzny. O zdarzeniu poinformowano prokuratora, który uczestniczył w czynnościach – poinformował nas dyżurny policji stołecznej.

Jak podaje „Miejski Reporter”, według wstępnych ustaleń mężczyzna mógł spaść z dużej wysokości z Mostu Gdańskiego na teren zielony położony w pobliżu Wisły. Obrażenia, których doznał, były śmiertelne. 29-latek zginął na miejscu.

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Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

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