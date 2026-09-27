Kenijczyk i Węgierka triumfują w stolicy. Padły rekordy na Maratonie Warszawskim

48. Maraton Warszawski w promieniach słońca

Niedzielny poranek przyniósł upragnione słońce po pochmurnej sobocie, a ulice stolicy wypełniły się tysiącami biegaczy. Uczestnicy 48. Maratonu Warszawskiego mieli do pokonania dystans wyznaczony przez siedem stołecznych dzielnic, w tym Śródmieście, Pragę, Wolę czy Żoliborz. Przed startem u stóp Pałacu Kultury i Nauki odśpiewano kultowy utwór „Sen o Warszawie”. Emocje towarzyszące rywalizacji były ogromne. Duże słowa uznania należą się również sympatykom sportu, którzy licznie zgromadzili się w aż 50 wyznaczonych strefach kibicowania na całej trasie, głośno dopingując zawodników.

Stephen Kibor i Lili Anna Vindics-Toth najszybsi w Warszawie

Wśród panów najlepszy wynik osiągnął Kenijczyk Stephen Kibor. Czas 2:09.19 zagwarantował mu nie tylko zwycięstwo, ale również poprawienie własnego rekordu życiowego. Na kolejnych miejscach podium stanęli reprezentanci Ugandy. Victor Kwemboi wbiegł na metę z wynikiem 2:12.20, wyprzedzając Ezekiela Mitai (2:12.36). Polak, Dariusz Boratyński, zameldował się na mecie jako dziewiąty, osiągając czas 2:19.20.

- Dziś Polacy nie byli w czołówce, ale mamy ciekawych zawodników młodego pokolenia. Na przykład Kamil Herzyk jest dobrze zapowiadającym się biegaczem. Adam Nowicki i Mateusz Kaczor też mogą podjąć próbę pobicia rekordu kraju - oznajmił na antenie TVP Sport rekordzista Polski w maratonie Henryk Szost.

Rywalizacja kobiet zakończyła się sukcesem Węgierki Lili Anny Vindics-Toth. Srebrna medalistka europejskich mistrzostw z Birmingham zanotowała rewelacyjny czas 2:24.48. Wynik ten jest nowym rekordem Węgier, a także najlepszym czasem uzyskanym przez kobietę w historii warszawskiego maratonu. Na drugiej pozycji uplasowała się Etiopka Gelane Senbete (2:24.57), a trzecia lokata przypadła Kenijce Vivian Jerotich Kosgei z wynikiem 2:28.24.

- To zawsze świetna sprawa i duża nobilitacja dla każdej imprezy, kiedy pada rekord kraju. Vindics-Toth poprawiła się o kilka minut i urwała niemal minutę z rekordu Węgier - powiedział prezes Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.

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Warszawska Dycha. Kto triumfował?

W niedzielę, 27 września, w stolicy odbył się również krótszy bieg, Nice To Fit You Warszawska Dycha. Znamy już nazwiska najszybszych uczestników na tym dystansie:

MĘŻCZYŹNI

Aleksii Pysarew z Ukrainy – 29.15 Mateusz Kaczor z Polski – 29.36 Adam Czerwiński z Polski – 30.59

KOBIETY

Emilia Mazek z Polski – 34.20 Sabina Jarząbek z Polski – 34.47 Sakina El Adel z Włoch – 35.06

Spodziewa się, że ostatni zawodnicy biorący udział w maratonie zameldują się na mecie w okolicach 15:30.