Alarm chemiczny w Warszawie. Przez tajemniczą przesyłkę zamknęli komisariat

Zuzanna Sekuła
2026-02-26

Poważne utrudnienia w centrum stolicy. Funkcjonariusze z komisariatu przy ulicy Zakroczymskiej musieli zamknąć budynek po tym, jak dostarczono im kopertę z "białym proszkiem". Na przyjazd Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego trzeba było czekać, ponieważ strażacy w tym samym czasie prowadzili akcję na Wydziale Biologii UW, gdzie ewakuowano setki osób.

  • Na komisariacie ogłoszono alarm chemiczny po dostarczeniu koperty z nieznaną substancją.
  • Służby zamknęły obiekt i wezwały grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
  • Przyjazd strażaków opóźnił się z powodu równoległej akcji na Uniwersytecie Warszawskim.

Alarm chemiczny na ul. Zakroczymskiej

Do niebezpiecznego incydentu doszło w środę, 25 lutego. W komisariacie przy ulicy Zakroczymskiej stawiła się kobieta, która przekazała dyżurnemu białą kopertę wyjętą ze swojej skrzynki pocztowej. Wewnątrz przesyłki znajdował się niezidentyfikowany proszek o białej barwie. W związku z ryzykiem skażenia podjęto decyzję o zamknięciu obiektu i wezwaniu służb ratunkowych, w tym straży pożarnej oraz specjalistycznej jednostki chemicznej JRG6.

Ewakuacja na Wydziale Biologii UW

Specjaliści nie mogli natychmiast zjawić się na miejscu zgłoszenia. W tym samym czasie jednostki straży pożarnej prowadziły skomplikowane działania w innej części stolicy. Zastępy pracowały na Ochocie przy ulicy Miecznikowa, gdzie doszło do incydentu w budynku należącym do Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W pralni chemicznej policja znalazła ukrytą plantację konopi indyjskich

- O godzinie 13:30 wpłynęło zgłoszenie, że znaleziono skrystalizowaną substancję, która może zagrażać obecnym tam osobom. Na miejscu pracowali policjanci, zastępy straży pożarnej, grupa minersko-pirotechniczna, obecny był zespół ratownictwa medycznego. Ewakuowano około 300 pracowników, nikt nie ucierpiał. Substancja została zabezpieczona do badań - przekazała "SE", asp. Małgorzata Gębczyńska, oficer prasowy komendy rejonowej III.

Ewakuacja na Uniwersytecie Warszawskim. Służby zabezpieczyły tajemniczy pojemnik

Zespół chemiczny dotarł na ulicę Zakroczymską dopiero przed godziną 17. Strażacy natychmiast wyznaczyli strefę bezpieczeństwa wokół komisariatu i przystąpili do analizy podejrzanego materiału. Po przeprowadzeniu niezbędnych testów odetchnięto z ulgą. Badania nie wykazały istnienia realnego zagrożenia dla ludzi, co pozwoliło na zakończenie akcji służb.

Źródło: Miejski Reporter, Super Express

