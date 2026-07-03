Aldona Machnowska-Góra odchodzi z ratusza. „Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności”

Aldona Machnowska-Góra potwierdziła odejście z Zarządu m.st. Warszawy.

W oświadczeniu podsumowała osiem lat pracy w stołecznym ratuszu.

Odniosła się też do sprawy Szpitala Południowego: „Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności”.

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Oświadczenie po piątkowej konferencji Trzaskowskiego

W piątek Rafał Trzaskowski poinformował, że przyjął rezygnacje dwóch swoich zastępczyń: Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry. Prezydent Warszawy tłumaczył, że to reakcja na aferę wokół Szpitala Południowego i element zaostrzenia standardów w stołecznym ratuszu. Tego samego dnia do sprawy odniosła się Aldona Machnowska-Góra. W opublikowanym komunikacie potwierdziła, że kończy pracę w Zarządzie m.st. Warszawy po ośmiu latach.

- Szanowni Państwo, kończę dziś 8-letnią misję pracy w Zarządzie m.st. Warszawy. Niezwykle wymagającą i satysfakcjonującą pracę dla Warszawy. Kończę ją z poczuciem dobrze wykonanej pracy - napisała.

„Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności”

W swoim oświadczeniu była wiceprezydentka odniosła się do sprawy Szpitala Południowego, która stała się tłem piątkowych zmian kadrowych w ratuszu.

- Sprawa Szpitala Południowego jest szokująca, także dla mnie. Nie mam poczucia winy, ale mam poczucie odpowiedzialności - podkreśliła Machnowska-Góra.

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Osiem lat pracy w ratuszu

W dalszej części oświadczenia Machnowska-Góra podsumowała obszary, za które odpowiadała jako wiceprezydentka Warszawy. Wymieniła m.in. kulturę, pomoc społeczną, rozwój mieszkalnictwa, współpracę z organizacjami pozarządowymi, rewitalizację, ochronę zabytków, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, pomoc Powstańcom Warszawskim oraz działania na rzecz równego traktowania.

- To były trudne i piękne zadania - napisała. Była wiceprezydentka podziękowała też współpracownikom z ratusza i partnerom społecznym, z którymi realizowała miejskie projekty.

„Ku chwale Syrenki”

Na zakończenie Machnowska-Góra wyraziła nadzieję, że Warszawa będzie nadal się rozwijać, a mieszkańcy odczują kolejne pozytywne zmiany.

- Mam nadzieję, że rozwój naszego miasta wciąż będzie trwał i Warszawa, i jej mieszkańcy oraz mieszkanki będą odczuwali tylko pozytywne zmiany. Ku chwale Syrenki. Do zobaczenia - zakończyła.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kto zajmie jej miejsce w zarządzie stolicy. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że nazwiska nowych zastępców przedstawi w najbliższym czasie.