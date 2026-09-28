Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Poderwano polskie lotnictwo

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-28 17:31

Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Służby zaleciły znalezienie bezpiecznego miejsca i śledzenie kolejnych komunikatów. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo.

Dwa myśliwce F-16 w locie na tle nieba. O aktywności wojskowego lotnictwa po alercie RCB przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Krzysztof Grzybowski/ Shutterstock

W poniedziałek, 28-go września, Rosja przeprowadziła atak powietrzny na Ukrainę. W związku z uderzeniami na zachodnią część kraju polskie służby uruchomiły procedury bezpieczeństwa.

Do mieszkańców województwa lubelskiego trafił alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” – przekazało RCB.

Polskie lotnictwo w powietrzu

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.

Uruchomione zostały niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach położonych najbliżej zagrożonych obszarów.

Utrudnienia na lotniskach

W związku z działaniami lotnictwa wojskowego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.

ZGORZELSKI: Rosja testuje art. 5, wojna wkracza na bardzo niebezpieczny etap

Przeczytaj także:

ROLKI

Ukraina
wojna