Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Poderwano polskie lotnictwo

W poniedziałek, 28-go września, Rosja przeprowadziła atak powietrzny na Ukrainę. W związku z uderzeniami na zachodnią część kraju polskie służby uruchomiły procedury bezpieczeństwa.

Do mieszkańców województwa lubelskiego trafił alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” – przekazało RCB.

Polskie lotnictwo w powietrzu

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.

Uruchomione zostały niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach położonych najbliżej zagrożonych obszarów.

Utrudnienia na lotniskach

W związku z działaniami lotnictwa wojskowego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.