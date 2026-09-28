Pojechaliśmy nowym odcinkiem metra na Bemowie! Trzy stacje M2 prawie gotowe

Obecnie podróżni na drugiej linii metra mogą dojechać maksymalnie do przystanku Bemowo. Nam udało się jednak udać w głąb obszaru, który wciąż funkcjonuje jako gigantyczny plac budowy. W miniony poniedziałek zorganizowano wyjątkowy przejazd składem testowym po powstających tunelach zachodniego przedłużenia M2.

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Wizytę rozpoczęliśmy od założenia niezbędnych elementów ochronnych, czyli kasku i kamizelki, a także od przejścia szybkiego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Niezbędne było też podpisanie specjalnego oświadczenia dla gości odwiedzających teren budowy. Po dopełnieniu formalności zeszliśmy na poziom peronu stacji Lazurowa, gdzie czekał już na nas próbny pociąg.

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Nowe stacje M2: Lazurowa, Chrzanów i Karolin

Pociąg z powodzeniem ruszył nowym tunelem w stronę budowanych stacji. Z okien wagonu można było dokładnie zaobserwować, jak prezentuje się finałowy etap tej olbrzymiej inwestycji. Obiekty takie jak Lazurowa, Chrzanów czy Karolin są już na bardzo zaawansowanym etapie budowy, mimo że wciąż prowadzone są na nich intensywne prace wykończeniowe.

Jako pierwsza na nowej trasie znajduje się stacja Lazurowa, usytuowana u zbiegu ulic Górczewskiej i Lazurowej. Kolejny przystanek to Chrzanów, zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania Rayskiego z Szeligowską. Ostatnim punktem na zachodnim krańcu M2 będzie Karolin, powstający przy skrzyżowaniu ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej.

Skład testowy po dojechaniu do stacji Karolin musiał zmienić kierunek jazdy i wyruszył z powrotem w stronę Lazurowej. Należy mieć na uwadze, że był to dopiero kurs próbny, jednak widok niemal gotowych peronów pozwala już teraz wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała komunikacja miejska w tej części stolicy po uruchomieniu nowego odcinka.

Infrastruktura techniczna M2 na stacji Mory

Tuż za stacją Karolin trwają intensywne prace nad budową podziemnych torów dojazdowych, które będą prowadzić do Stacji Techniczno-Postojowej Mory. To właśnie tam zlokalizowane będzie ogromne zaplecze techniczne, przeznaczone do bieżącej obsługi wszystkich pociągów kursujących na drugiej linii warszawskiego metra. Oprócz samego obiektu postojowego, w ramach inwestycji budowane są również dwie duże wentylatornie.

Obecnie dla warszawiaków najważniejsze jest to, co zobaczą w pierwszej kolejności, czyli nowe stacje przedłużające M2 na zachód. Otwarcie stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin dla podróżnych przewidziano na 2027 rok. Zanim jednak będziemy mogli wsiąść do pociągu jadącego w te rejony, wykonawca musi zakończyć ostateczne prace wykończeniowe i pomyślnie przejść skomplikowane procesy odbiorcze.