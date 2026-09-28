„Trudno znaleźć słowa”. Poruszające pożegnanie druha Krystiana. Zginął w przerażającym wypadku

Do tragedii doszło około godziny 17:20 na ul. Arkuszowej. Motocyklista jechał od strony ul. Estrady w kierunku Opalin. W pewnym momencie doszło do zderzenia jego jednośladu z dwoma samochodami: Cuprą oraz Fordem jadącym z przeciwnego kierunku.

Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Motocyklista doznał bardzo poważnych obrażeń. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Przez kilka godzin Arkuszowa była całkowicie zablokowana. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzili oględziny i zabezpieczali ślady. Dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku są wyjaśniane w toku postępowania.

Zginął druh Krystian

Dzień po tragedii pojawiła się wyjątkowo smutna informacja. Jak ustaliliśmy, zmarły motocyklista był związany z Ochotniczą Strażą Pożarną w Laskach. Jego koledzy i koleżanki z jednostki pożegnali druha Krystiana w mediach społecznościowych.

− Z ogromnym bólem serca piszemy tego posta. Wczoraj wieczorem dotarła do nas tragiczna wiadomość, że nasz Druh Krystian zginął w wypadku − przekazała OSP Laski.

Strażacy podkreślili, że Krystian pozostanie w ich pamięci jako druh, przyjaciel i część strażackiej rodziny. − Trudno znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić ból i żal po tej ogromnej stracie − napisali.

− Spoczywaj w pokoju, Druhu Krystianie. Cześć Twojej pamięci − pożegnali swojego kolegę.

OSP Laski poinformowała, że szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną przekazane w osobnym komunikacie.

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