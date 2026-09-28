Tragiczny weekend na drogach. Dwóch motocyklistów nie żyje, jeden trafił do szpitala

Śródmieście: na al. Jana Pawła II motocyklista zderzył się z Toyotą Prius i trafił do szpitala.

Bielany: na ul. Arkuszowej młody motocyklista zginął po zderzeniu z dwoma samochodami.

Radom: w poniedziałek na ul. Szarych Szeregów motocyklista uderzył w dwa auta i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

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Zderzenie motocykla z taksówką przy Złotych Tarasach

Pierwsze poważne zdarzenie miało miejsce w niedzielę późnym rankiem w centrum Warszawy. Na al. Jana Pawła II, niedaleko Złotych Tarasów, doszło do kolizji motocykla Honda z Toyotą Prius pełniącą funkcję taksówki. Jednośladem poruszał się młody mężczyzna, kierujący się w stronę ronda Zgrupowania AK „Radosław”. W tym samym czasie Toyota nadjechała od strony ul. Chałubińskiego, korzystając z wiaduktu nad Alejami Jerozolimskimi. Kierowca samochodu zamierzał dostać się na ul. Złotą.

W trakcie skręcania Toyota znalazła się na torze jazdy motocyklisty. Samochód przejechał przez pasy al. Jana Pawła II, a jednoślad uderzył w jego tylną część. Po kontakcie motocyklista wypadł z pojazdu i przeleciał kilkanaście metrów. Z kolei Toyota zjechała w stronę miejsc parkingowych, gdzie zatrzymała się po uderzeniu w znak drogowy.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany pozostawał przytomny, jednak wymagał hospitalizacji. Według informacji przekazanych z miejsca zdarzenia doznał obrażeń kończyn dolnych, w tym urazu w rejonie biodra. Toyotą kierował obywatel Tadżykistanu.

Śmierć motocyklisty na Bielanach

Kilka godzin później doszło do kolejnej tragedii. Po godzinie 17 na ul. Arkuszowej na Bielanach życie stracił młody kierowca motocykla. Poruszał się od strony Estrady w kierunku ul. Opalin. Z dotychczasowych informacji wynika, że w pewnym momencie stracił kontrolę nad maszyną i upadł. Chwilę później jednoślad zderzył się z dwoma samochodami osobowymi: Fordem jadącym przeciwnym kierunku oraz Cuprą.

Wypadek miał tragiczny finał. Mężczyzna doznał bardzo ciężkich obrażeń. Pomimo prowadzonej na miejscu akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Zmarł na miejscu zdarzenia. Miejski Reporter podaje, że przed wypadkiem motocyklista miał rozpocząć manewr wyprzedzania. W tym miejscu taki manewr był dozwolony. Według tych ustaleń kierujący miał jednak w pewnym momencie uznać, że nie zdoła bezpiecznie zakończyć wyprzedzania. Podczas próby zjechania z powrotem na swój pas miał zahaczyć o Cuprę, a następnie znaleźć się na torze jazdy Forda nadjeżdżającego z przeciwka. Dokładny przebieg zdarzenia oraz jego przyczyny są obecnie ustalane.

Motocyklista zginął w Radomiu

To nie koniec tragicznych informacji z dróg regionu. W poniedziałek 28 września służby poinformowały o śmiertelnym wypadku w Radomiu. Do zdarzenia doszło w południe na ul. Szarych Szeregów. Jak przekazano, motocyklista zderzył się z dwoma samochodami osobowymi. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Na miejscu pracowały służby.

Źródło: Miejski Reporter, KMP Radom