Wypadek z udziałem motocykla na Emilii Plater

W piątek, 11 września, tuż po godzinie 22 w centrum stolicy miał miejsce groźny wypadek drogowy. Na ulicy Emilii Plater tuż przed Salą Kongresową Pałacu Kultury i Nauki doszło do potrącenia dwójki pieszych.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kobieta i mężczyzna przechodzili przez jezdnię Emilii Plater w miejscu niewyznaczonym. Tam potrącił ich motocykl, którym kierował 27-letni obywatel Ukrainy.

75-letnia piesza doznała poważnych obrażeń - m.in. licznych złamań. Trafiła do szpitala. W międzyczasie pobrano jej krew do sprawdzenia stanu trzeźwości. Jej towarzysz wyszedł z całej sytuacji bez szwanku. Badanie wykazało, że był trzeźwy.

Z kolei 27-letni motocyklista doznał otwartego złamania nogi. On również został przewieziony do placówki medycznej. Badanie wykazało, że w chwili zdarzenia był trzeźwy.

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