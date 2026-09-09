Alert RCB trafił do tysięcy mieszkańców Warszawy. W stolicy zawyją syreny!

Wielu mieszkańców Warszawy odebrało w ostatnim czasie SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Krótki komunikat zapowiada testy warszawskiego systemu alarmowego, które zaplanowano między 10 a 18 września 2026 roku. W treści wiadomości znalazł się jednoznaczny apel o zachowanie spokoju podczas trwania prób z użyciem syren.

Powody uruchomienia syren w Warszawie

Dźwięk syren w stolicy nie jest powodem do paniki, ponieważ nie zwiastuje żadnego faktycznego niebezpieczeństwa. To rutynowe sprawdzenie mechanizmów, które w razie autentycznego zagrożenia mają ostrzegać mieszkańców. Władze podkreślają, że zachowanie spokoju to podstawowa zasada dla wszystkich przebywających w zasięgu urządzeń alarmowych.

Regularne sprawdzanie infrastruktury alarmowej jest niezbędne do zagwarantowania jej prawidłowego funkcjonowania. Służby traktują te testy jak obowiązkowy przegląd, który pozwala szybko wyeliminować ewentualne awarie. Gwarantuje to, że w krytycznym momencie cały system ostrzegania zadziała sprawnie i bez żadnych komplikacji technicznych.

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Harmonogram i miejsca testów syren

Warszawski magistrat przedstawił szczegóły dotyczące planowanych prób, które ostatecznie wystartują 10 września. System nie zostanie uruchomiony od razu na terenie całej stolicy, ale będzie sprawdzany punktowo. Dźwięki będzie można usłyszeć między godziną 10 a 16 w wybranych lokalizacjach na obszarze Śródmieścia, Pragi-Północ, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza.

Zasady zachowania podczas alarmu próbnego

Dźwięk syren w wyznaczonym terminie to wyłącznie element ćwiczeń, więc nie wymaga od mieszkańców żadnej reakcji. Należy zignorować sygnały, nie szukać ukrycia i powstrzymać się od dzwonienia na numery alarmowe. Przedstawiciele miasta zapewniają, że procedura służy jedynie przetestowaniu urządzeń i apelują o spokojne kontynuowanie codziennych zajęć.