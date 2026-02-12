„Aniołowie dziś latają nisko”. Nie żyje kultowa wokalistka muzyki szanty

Odejście Dominiki Żukowskiej. Polska w żałobie

Smutną informację przekazał w mediach społecznościowych poseł Michał Gramatyka, który również zaliczał się do grona muzyków szantowych. Jego wpis szybko obiegł internet i stał się jednym z pierwszych publicznych pożegnań artystki.

− Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej, szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość. Gardło mam ściśnięte i kompletnie nie wiem, czy i co mówić i myśleć... „Aniołowie dziś latają nisko” − czytamy.

Głos zabrał także europoseł Adam Jarubas, który podkreślił ogromny wpływ artystki na kolejne pokolenia miłośników muzyki żeglarskiej. − To niezwykle smutna wiadomość. Odeszła Dominika Żukowska, wybitna artystka o anielskim głosie, która od lat tworzyła duet z Andrzejem Koryckim. Na ich piosenkach wychowały się całe pokolenia miłośników szant. Jej ciepły, niepowtarzalny głos na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Bo to jest nasz ostatni rejs, ostatni rejs, ostatni − dodał.

Dorobek artystyczny i współpraca z Andrzejem Koryckim

Nagła śmierć Dominiki Żukowskiej poruszyła również środowisko festiwalowe.

Zespół festiwalu Port Pieśni Pracy opublikował emocjonalne pożegnanie, w którym wspomniano jej niezwykłą wrażliwość i charakterystyczną sceniczność.

− Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska. To Wy z Andrzejem wyśpiewaliście nam o łódkach z kory, które struga anioł. Dziś z przejęciem to my przywołujemy każdą z nut tej, jakże dziś wymownej, piosenki − napisano.

Kim była Dominika Żukowska?

Dominika Żukowska pochodziła z Żyrardowa i była artystką silnie kojarzoną z nurtem poezji śpiewanej, muzyki żeglarskiej oraz ballad. Na scenie szantowej zadebiutowała w 1998 roku podczas festiwalu „Mały Kubryk” w Łodzi. Współpracowała między innymi z chórem „CHIPS” oraz zespołem DNA, jednak największą popularność przyniósł jej wieloletni duet z Andrzejem Koryckim. Artyści koncertowali w całej Polsce i nagrali cztery albumy, zdobywając wierną publiczność. Jeden z ich ostatnich występów odbył się 8 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.