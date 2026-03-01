Groźne zderzenie w Ząbkach. Utrudnienia na popularnej trasie wylotowej

Paraliż na ulicy Radzymińskiej w Ząbkach

Informacje o poważnym incydencie na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i Wolności w Ząbkach w powiecie wołomińskim przekazał „Miejski Reporter”. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że samochód osobowy zderzył się tam z busem transportującym ludzi. Okoliczności wskazują na to, że kierowca osobówki wjechał w drugi pojazd, jednak przyczyny tego manewru nie są jeszcze jasne. Siła uderzenia unieruchomiła obie maszyny na jezdni. Funkcjonariusze policji zabezpieczają teren i kierują ruchem na objazdy, a zablokowanie dwóch pasów w kierunku Marek powoduje znaczne problemy komunikacyjne w tej części aglomeracji.

Służby ustalają bilans poszkodowanych w wypadku

Służby ratunkowe nie przekazały jeszcze oficjalnych komunikatów dotyczących liczby osób rannych ani stanu ich zdrowia. Dopiero po zakończeniu działań na miejscu będzie można mówić o wstępnych wnioskach co do przyczyn tego zdarzenia, które zweryfikuje dalsze postępowanie. Trasa wylotowa z Warszawy charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu, dlatego każda kolizja błyskawicznie skutkuje powstaniem wielokilometrowych korków. Kierowcy podróżujący w tym rejonie muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać alternatywnych dróg, by ominąć zator.