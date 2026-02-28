Wielka obwodnica ma otoczyć Warszawę. GDDKiA przekazała nowe informacje

GDDKiA z nowymi informacjami ws. fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Jak poinformowała w ostatnim tygodniu lutego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej od węzła Przyborowice na S7 do rejonu S8 na północny-wschód od Warszawy (odcinek drogi ekspresowej S50) złożono łącznie 11 ofert. Najtańsza okazała się propozycja firmy TRAKT. Przedsiębiorstwo wyceniło zadanie na 7 833 255 zł.

Obecnie trwa już analiza złożonych ofert. Przy ocenie GDDKiA weźmie pod uwagę nie tylko cenę (40 proc.), ale również doświadczenie projektanta drogowego (20 proc.) oraz projektanta mostowego (14 proc.), a także zespoły środowiskowy (16 proc.) i geologiczny (10 proc.).

Jak wygląda harmonogram rozpoczynającego się etapu prac?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Dyrekcja chciałaby podpisać umowę z wykonawcą w połowie tego roku. Realizacja zadania ma zająć 48 miesięcy.

- Zadaniem projektanta będzie przeanalizowanie możliwych wariantów przebiegu nowej trasy, w tym poprowadzenia jej w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 62. Będą brane pod uwagę nowoczesne technologie oraz nasze dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich inwestycji. Konsekwencją prac będzie wskazanie przebiegu trasy, najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym, technicznym oraz ekonomicznym. Docelowo droga połączy się z przygotowywaną zachodnią częścią Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz od północy ominie Warszawę - poinformowała GDDKiA.

