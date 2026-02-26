Miliardy na przebudowę Warszawy Wschodniej. Kiedy się zacznie? Padła data

Dworzec Warszawa Wschodnia przejdzie spektakularną metamorfozę wartą miliardy złotych.

Projekt zakłada 7 nowych peronów, tunel oraz bezpośrednie połączenie z metrem Stadion Narodowy.

Harmonogram przewiduje start robót na 2026 rok i finał w 2029 roku.

To najnowocześniejszy dworzec kolejowy w Polsce! Warszawa Zachodnia jest jak Berlin Hauptbahnhof

Nowe perony i udogodnienia na Dworcu Wschodnim

Głównym elementem inwestycji jest całkowita przebudowa stacji Warszawa Wschodnia. Pasażerowie zyskają do dyspozycji siedem nowoczesnych peronów, które zostaną w całości zadaszone. Znacząco poprawi się dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami dzięki instalacji wind oraz schodów ruchomych. Istotną zmianą będzie połączenie dotychczasowych przejść podziemnych nowym tunelem biegnącym pod peronem szóstym. To rozwiązanie usprawni komunikację w obrębie dworca i otworzy drogę do planowanej ulicy Tysiąclecia.

Rewolucja czeka również przystanek Warszawa Stadion. Powstanie tam dodatkowy peron, który przejmie obsługę pasażerów na czas prac prowadzonych na linii średnicowej. Najbardziej oczekiwaną nowością jest jednak budowa łącznika między przystankiem kolejowym a stacją metra Stadion Narodowy. Dzięki tej inwestycji przesiadka z pociągu do metra odbędzie się bez konieczności wychodzenia na powierzchnię, co znacznie skróci czas podróży.

Infrastruktura drogowa i nowa estakada

Modernizacja obejmie także infrastrukturę miejską. Na wysokości ulicy Chodakowskiej kolejarze wybudują nowe przejście podziemne, które połączy Pragę Północ z Pragą Południe, zapewniając wygodne dojście do biur i budynków mieszkalnych. Dodatkowo pod stacją powstanie konstrukcja, która w przyszłości posłuży jako baza dla tunelu drogowego w ciągu ulicy Tysiąclecia – ta część inwestycji będzie realizowana przez miasto. Zmiany nie ominą również wiaduktów nad ulicami Targową, Zamoyskiego i Siwca, które zostaną przebudowane.

Kluczowa dla przepustowości węzła będzie budowa nowej estakady kolejowej łączącej stację z linią nr 9. Ten potężny, liczący ponad 1600 metrów obiekt, oparty na 29 przęsłach, pomieści dwa tory i usprawni wyjazdy pociągów w stronę Gdańska, Olsztyna czy Legionowa. Całością zarządzać będzie nowa nastawnia z komputerowym systemem sterowania. Zgodnie z planem, prace budowlane mają potrwać do 2029 roku.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

modernizację 7 peronów na Warszawie Wschodniej;

przebudowę 2 peronów na przystanku Stadion oraz postawienie peronu tymczasowego;

remont 7 wiaduktów kolejowych;

budowę estakady o długości 1,6 km;

montaż 14 wind na stacji Warszawa Wschodnia;

instalację 3 wind przy przystanku Stadion (w tym do łącznika z metrem);

uruchomienie 7 par schodów ruchomych na dworcu głównym;

montaż schodów ruchomych do łącznika metro-kolej;

wymianę ponad 46 km torów i 57 km sieci trakcyjnej;

zabudowę 170 nowoczesnych rozjazdów.