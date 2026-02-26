Głodny złodziej w Sokołowie Podlaskim. Włamał się do parafii, wikariusz zaalarmował policję

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-02-26 10:07

Sokołowscy funkcjonariusze zatrzymali 57-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do budynku parafii w Sokołowie Podlaskim. Złodziej tłumaczył się głodem, jednak po jego wizycie w plebanii zniknęły pieniądze. Co dokładnie się wydarzyło?

Autor: KPP Sokołów Podlaski/ Materiały prasowe
  • Włamanie do parafii w Sokołowie Podlaskim.
  • Sprawca zatrzymany w Kosowie Lackim, usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.
  • Grozi mu do 10 lat więzienia.
  • Jakie dowody doprowadziły do aresztowania i co zeznał wikariusz?

Włamanie do parafii w Sokołowie Podlaskim

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 lutego. Mężczyzna wypchnął okno w spiżarni i wszedł do środka budynku parafii. Wewnątrz plebanii uruchomił się monitoring, który zaalarmował wikariusza. Duchowny natychmiast poszedł do pomieszczenia, gdzie przebywał mężczyzna. Ten w rozmowie zapewniał, że nie chciał niczego ukraść, a do środka wszedł, ponieważ doskwierał mu głód. Wikariusz wyprowadził mężczyznę poza teren plebanii. Po chwili zorientował się, że z pomieszczenia zginęły pieniądze, o czym powiadomił policję.

Grozi mu do 10 lat więzienia

Tego samego dnia sokołowscy mundurowi zatrzymali na terenie Kosowa Lackiego podejrzanego o kradzież. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu.

„Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży z włamaniem. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt. Teraz 57-latkowi grozi nawet do 10 lat więzienia” – powiedziała mł. asp. Aneta Szurowska z KPP w Sokołowie Podlaskim.

Mazowieckie: pijany ksiądz rozbił dwa auta
