Głodny złodziej w Sokołowie Podlaskim. Włamał się do parafii, wikariusz zaalarmował policję

Włamanie do parafii w Sokołowie Podlaskim.

Sprawca zatrzymany w Kosowie Lackim, usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Grozi mu do 10 lat więzienia.

Jakie dowody doprowadziły do aresztowania i co zeznał wikariusz?

Włamanie do parafii w Sokołowie Podlaskim

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 22 lutego. Mężczyzna wypchnął okno w spiżarni i wszedł do środka budynku parafii. Wewnątrz plebanii uruchomił się monitoring, który zaalarmował wikariusza. Duchowny natychmiast poszedł do pomieszczenia, gdzie przebywał mężczyzna. Ten w rozmowie zapewniał, że nie chciał niczego ukraść, a do środka wszedł, ponieważ doskwierał mu głód. Wikariusz wyprowadził mężczyznę poza teren plebanii. Po chwili zorientował się, że z pomieszczenia zginęły pieniądze, o czym powiadomił policję.

Brutalny napad na plebanię w powiecie chełmińskim. Areszt dla braci

Grozi mu do 10 lat więzienia

Tego samego dnia sokołowscy mundurowi zatrzymali na terenie Kosowa Lackiego podejrzanego o kradzież. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu.

„Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży z włamaniem. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt. Teraz 57-latkowi grozi nawet do 10 lat więzienia” – powiedziała mł. asp. Aneta Szurowska z KPP w Sokołowie Podlaskim.

9