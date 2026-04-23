Anonimowy profesor przekazał fortunę na leczenie Dominika. Nastolatek stracił nogi pod pociągiem

Anonimowy darczyńca z UW wspiera 17-letniego Dominika

Przedstawiciele Fundacji „Podaruj Dobro” poinformowali o całej sprawie w sieci, relacjonując ogromne emocje towarzyszące samej rozmowie z ofiarodawcą.

− Nie zapomnimy tego momentu. Po prostu człowiek o dobrym i wrażliwym sercu. Niesamowita wiadomość, jeden anonimowy darczyńca przekazał aż 100 000 zł na leczenie Dominika! To osoba o wielkim sercu, adwokat oraz profesor Uniwersytetu Warszawskiego, która postanowiła pozostać anonimowa, ale jej gest mówi więcej niż słowa. Takie wsparcie daje ogromną nadzieję i pokazuje, że dobro naprawdę istnieje − czytamy w poście.

Dzięki mobilizacji tysięcy ludzi i hojności kolejnych wpłacających, udało się już zgromadzić ponad 1,7 miliona złotych na leczenie i późniejszą rehabilitację chłopca.

Dramatyczny wypadek na stacji Wola Bierwiecka. Nastolatek stracił nogi

Poszkodowany nastolatek powoli wraca do zdrowia po lutowym wypadku na stacji Wola Bierwiecka. Chłopak pomagał pasażerce z wózkiem opuścić wagon. Wtedy rozegrał się koszmar. Drzwi uwięziły jego dłoń, a ruszający pociąg wciągnął go pod wagony. W efekcie tego zdarzenia nastolatek doznał straszliwych obrażeń, tracąc obie nogi i palce u rąk.

Obecnie sytuacja zdrowotna pacjenta ulega powolnej poprawie. Chłopak został już wypisany z oddziału intensywnej terapii. Medycy skupiają się teraz wyłącznie na gojeniu ran poamputacyjnych, by móc wkrótce rozpocząć dobór protez i właściwe ćwiczenia.

− Widać pierwsze nawet uśmiechy, radość w jakimś sensie, jeżeli można mówić to o radości wiadomo. Pierwsze takie oznaki, takiej wdzięczności, dobra płynącego od Polaków, bo Dominik jest informowany tutaj przez rodziców − mówił prezes Fundacji „Podaruj Dobro” Daniel Kocur.

Rodzice Dominika apelują o modlitwę. Wzruszające podziękowania

Najbliżsi poszkodowanego oraz inicjatorzy akcji przypominają, że nastolatka czeka teraz bardzo długa i kosztowna rekonwalescencja.