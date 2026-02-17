Apartament w Warszawie sprzedany za rekordowe pieniądze. Cena od metra powala

Apartament w Warszawie pobił rekord ceny za metr kwadratowy

Najdroższy apartament znajduje się w historycznej kamienicy Ordynackiej z początku XX w. przy ulicy Okólnik 11. Agencja nieruchomości podaje, że do lokalu przynależy taras na dachu z panoramicznym widokiem na Warszawę i Wisłę.

Jak prezentowały się wcześniejsze, podobne rekordy? Przypomnijmy, że w 2025 r. sprzedano apartament na warszawskiej Woli o powierzchni 600 m² za kwotę 30 mln zł, czyli ok. 50 tys. zł za m². Rok wcześniej rekord padł w Gdańsku - na Wyspie Spichrzów sprzedano apartament o powierzchni 435 m² (około 57 tys. zł za m²) za 24,8 mln zł.

Gdzie dokładnie znajduje się "rekordowe" mieszkanie?

Kamienica Ordynacka to neoklasycystyczny budynek znajdujący się przy ulicy Okólnik 11 i 11A. Ukończona w 1912 r., była jedną z największych i najbardziej eleganckich kamienic warszawskich swojej epoki. W latach 1911-1912 właścicielka posesji przy ul. Okólnik - księżna Maria Ludwika Czartoryska - sfinansowała budowę bliźniaczych budynków, oznaczonych początkowo numerami 13 i 15, a dziś odpowiednio 11 i 11A. Kamienica wraz z Biblioteką Ordynacji Krasińskich oraz domem Lubomirskiej pomiędzy Szczyglą a Okólnikiem stanowiły jedną całość.

W czasie II wojny światowej, zwłaszcza Powstania Warszawskiego, zabudowa przy ul. Okólnik 11/11A została poważnie uszkodzona. Sama kamienica przetrwała zarówno bombardowanie Warszawy we wrześniu 1939 r., jak i zniszczenia Powstania. Główne uszkodzenia polegały na zburzeniu przez bombę lotniczą narożnika południowo-wschodniego spod numeru 11, a następnie spaleniu całego drewnianego poddasza od strony ul. Okólnik oraz wewnętrznych oficyn.

W 2011 r. rozpoczęła się rewitalizacja kamienicy prowadzona przez nowego właściciela. Odbudowano dach mansardowy, co częściowo przywróciło jej oryginalny wygląd. Odbudowano także narożnik, a tym samym odtworzono pierzeję ulicy.

