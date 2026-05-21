Armagedon w centrum Warszawy. Tramwaje znikną z Alej Jerozolimskich

Aleje Jerozolimskie bez Tramwajów

Wyłączenie ruchu tramwajowego między rondem Waszyngtona a placem Starynkiewicza potrwa od 30 maja aż do końca lipca. Chociaż pierwsze prace demontażowe ruszą już 25 maja, na początku nie odczujemy ich w postaci utrudnień komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że w najbliższy weekend (23-24 maja) czekają nas zmiany na torach wzdłuż al. Niepodległości oraz Marszałkowskiej. Prawdziwe wyzwanie dla podróżujących Al. Jerozolimskimi rozpocznie się pod koniec miesiąca, kiedy to wystartuje modernizacja 6-kilometrowego odcinka torów, sięgającego od Pl. Starynkiewicza do Ronda de Gaulle'a, obejmująca również część torowiska na moście oraz przystanki przy Dworcu Centralnym.

Konrad Niklewicz przyznaje, że prace będą stanowiły duże obciążenie dla mieszkańców Warszawy, za co przeprasza w imieniu spółki. Zapewnia jednocześnie o wdrożeniu nowatorskich metod, mających na celu złagodzenie negatywnych skutków remontu. Jedną z nich jest użycie prefabrykowanych płyt, co sprawdziło się już na Placu Zawiszy i znacznie przyspieszy realizację inwestycji. Ponadto, w popołudniowych godzinach szczytu, drogowcy będą tymczasowo udostępniać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zawężając swój obszar roboczy.

Wiceszef Tramwajów Warszawskich zaznacza jednak, że podobne udogodnienia nie będą możliwe w godzinach porannych.

Zmiana tras tramwajów i autobusy zastępcze

W miesiącach letnich Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzi modyfikacje w kursowaniu tramwajów o numerach 7, 9, 13, 22, 24 oraz 33, a linia 25 zostanie tymczasowo zawieszona. W zamian na ulice wyjadą autobusy zastępcze. Zmiany mogą okazać się skomplikowane dla pasażerów. Przykładem jest trasa z Wawra do ronda Wiatraczna, gdzie autobusy 521 i Z-21 będą miały taką samą trasę. Różnica polega na tym, że linia 521 pojedzie dalej, aż do Dworca Centralnego, podczas gdy Z-21 zmieni kierunek na rondzie Waszyngtona, jadąc w stronę stacji Stadion.

Tory trzeba naprawiać już

Decyzja o natychmiastowym remoncie wynika z ogromnego zużycia torowiska w Al. Jerozolimskich. Władze miasta początkowo planowały zsynchronizować te prace z przebudową linii średnicowej przez PKP. Jednak opóźnienia ze strony kolei sprawiły, że infrastruktura tramwajowa uległa drastycznej degradacji. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym decyzję był nakaz ze strony wojewódzkiego nadzoru budowlanego. Instytucja ta zobligowała Zarząd Dróg Miejskich do pilnej renowacji dylatacji oraz uszczelnień na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, aby zapobiec zalewaniu konstrukcji przez wodę.

Mimo przeprowadzonych prac, estetyka Al. Jerozolimskich pozostanie bez zmian, ponieważ nie jest to jeszcze planowana od dawna kompleksowa przebudowa. Zauważalną poprawą będzie jednak płynniejsza jazda tramwajów, które nie będą już zmuszone do drastycznego zwalniania na tym odcinku.

