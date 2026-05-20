Śmierć 2-letniego dziecka w żłobku w Ząbkach. Co się stało?

Śmierć 2-latka w Ząbkach. Dramatyczna akcja na terenie żłobka

Do tragedii doszło w środę po południu na terenie żłobka przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach w powiecie wołomińskim. Zginęło tam dziecko, które nie miało jeszcze dwóch lat. Służby otrzymały zgłoszenie niedługo po godz. 16. Jak przekazał mł. asp. Paweł Chmura, policjanci pojawili się na miejscu po około pięciu minutach. Do zdarzenia doszło na podwórku należącym do placówki.

Na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną i policję. Ratownicy przez dłuższy czas prowadzili reanimację dziecka, jednak mimo podjętych działań nie udało się uratować jego życia. W akcji brały udział dwa zespoły ratownictwa medycznego i dwa zastępy straży pożarnej. Na miejscu cały czas pracują policjanci i prokurator, którzy wyjaśniają okoliczności tragedii: zabezpieczają dowody i ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Funkcjonariusze sprawdzili także opiekunów pracujących w placówce. Ze wstępnego badania wynika, że osoby te były trzeźwe. Na razie nie informują o szczegółach. Policja przekazała jedynie, że rodzice dziecka zostali objęci pomocą psychologiczną.