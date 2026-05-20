To najbardziej kontrowersyjne inwestycje w Warszawie? Trafiły na listę absurdów

"Zielony skwerek" na Ursynowie i strefa relaksu przy Puławskiej

Zestawienie opracowane przez Warsaw Enterprise Institute wziął pod lupę serwis architektura.muratorplus.pl. Na liście uwzględniono bowiem również głośne stołeczne projekty, które w ostatnich miesiącach odbiły się szerokim echem w całej Polsce. Pierwszym był ursynowski "zielony skwerek", zrealizowany dzięki budżetowi obywatelskiemu. Rewitalizacja na skrzyżowaniu ulic Gandhi i Dereniowej polegała głównie na usunięciu betonu oraz nasadzeniu nowych roślin. Ostateczny wygląd tej przestrzeni mocno podzielił lokalną społeczność. Sporo mówiło się także o kosztach.

W sierpniu ubiegłego roku pisaliśmy: "Najbardziej kontrowersyjny fragment na omawianym skrzyżowaniu to tylko jedna trzecia całej inwestycji, która obejmuje następujące lokalizacje: skrzyżowanie Gandhi i Dereniowa; skrzyżowanie ul. Bekasów, róg Pustułeczki; skrzyżowanie Stryjeńskich i Belgradzka. W przypadku omawianego skrzyżowania koszty wyniosły finalnie około 170 tys. zł. Wchodziło w ich zakres rozpłytowanie ośmiu lokalizacji w tym obszarze i posadzenie rabat w czterech narożnikach skrzyżowania".

Spore kontrowersje wywołała również nowa "strefa relaksu" z budżetu obywatelskiego, czyli parklety przy tłocznej ul. Puławskiej. Warszawiacy szybko zaczęli wytykać wady tego pomysłu, wskazując na betonozę oraz stężenie samochodowych spalin. W rozmowie z Radiem ESKA Adam Przegaliński z Zarządu Zieleni zaznaczał, że ławki nie są zamontowane na stałe. Z kolei rzeczniczka ZZW przekazała, że "wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie dwóch parkletów wyniosło 60 tys. zł".

Automatyczna toaleta w Parku Skaryszewskim i zabytkowy pustostan

Kolejną pozycją w zestawieniu jest automatyczna toaleta w Parku Skaryszewskim. Sama idea nie wywołałaby zapewne oporu Warszawiaków, jednak kością niezgody okazały się finanse. Finalny koszt wyniósł bowiem blisko 650 tys. zł. Kwotę tłumaczono m.in. dużymi sumami, jakie pokrywają przyłączenie podobnych obiektów do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Na liście pojawiła się też opustoszała kamienica przy ulicy Nowy Świat 15/17, dawniej goszcząca popularny salon Empik. Marka wyprowadziła się z budynku w 2022 roku, a jego przyszłość przez dłuższy czas była niepewna - sytuację dodatkowo komplikowały kwestie formalne. Do sprawy włączyło się nawet Ministerstwo Kultury. Twórcy zestawienia przekonują, że Skarb Państwa mógłby zyskiwać krocie dzięki współpracy z prywatnym kapitałem, lecz atrakcyjny budynek w samym centrum nieustannie świeci pustkami i niszczeje.

Analizując podobne, mocno subiektywne zestawienia, warto oczywiście podejść do nich z dystansem, na co również zwrócił uwagę wspomniany serwis architektura.muratorplus.pl. Dobrze jest zachować chłodną głowę, zwłaszcza kiedy listy publikowane są przez autorów o mocno ugruntowanych poglądach społecznych i politycznych, bez względu na kierunek. Projekty uznawane przez część obywateli za niepotrzebne marnotrawstwo pieniędzy, dla innych mogą okazać się ważnymi inwestycjami. Niech przykładami będą programy ujęte w omawianym zestawieniu, takie jak "babciowe" czy testowe wdrożenia skróconego czasu pracy.

