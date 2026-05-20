Koncerty Chopinowskie wracają do Łazienek. Tak wygląda program 2026

Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich 2026 - kiedy inauguracja?
67. sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich ruszy w niedzielę, 5 lipca. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatorów, inauguracja cyklu zostanie połączona z uroczystym otwarciem odnowionej przestrzeni. Tego dnia przed zgromadzonymi wystąpią Piotr Alexewicz (godz. 12:00) oraz Jakub Kuszlik (godz. 16:00).
- 67. Sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich będzie wyjątkowy - obchodzimy jubileusz 100-lecia pomnika Fryderyka Chopina i wracamy do odnowionej przestrzeni jednego z najważniejszych muzycznych miejsc Warszawy. Od ponad sześciu dekad koncerty pod pomnikiem Chopina pokazują, że wielka muzyka może być bliska każdemu - wystarczy usiąść na trawie i słuchać. To fenomen tych spotkań: Chopin nie trafia tu do muzeum, ale żyje wśród ludzi i kolejnych pokoleń słuchaczy. Tegoroczny sezon, z udziałem wybitnych pianistów z Polski i zagranicy, będzie świętem muzyki, miasta i wspólnego przeżywania kultury - zaznaczył Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady.
Udział w niedzielnych Koncertach Chopinowskich będzie oczywiście bezpłatny. Cykl potrwa aż do 27 września.
Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich 2026 - program
Zapowiadając tegoroczne koncerty, przedstawiciele Stołecznej Estrady zaprezentowali już ich program. Znajdziecie go poniżej:
- 5 lipca - Piotr Alexewicz (godz. 12:00), Jakub Kuszlik (godz. 16:00);
- 12 lipca - Karolina Nadolska (godz. 12:00), Aleksandra Świgut (godz. 16:00);
- 19 lipca - Leonora Armellini (godz. 12:00), Mariola Cieniawa (godz. 16:00);
- 26 lipca - Marc Laforêt (godz. 12:00), Joanna Marcinkowska (godz. 16:00);
- 2 sierpnia - Kamila Sacharzewska (godz. 12:00), Krzysztof Wierciński (godz. 16:00);
- 9 sierpnia - François Dumont (godz. 12:00), Philippe Giusiano (godz. 16:00);
- 16 sierpnia - David Khrikuli (godz. 12:00), Piotr Pawlak (godz. 16:00);
- 23 sierpnia - Julia Łozowska (godz. 12:00), Mateusz Dubiel (godz. 16:00);
- 30 sierpnia - Yehuda Prokopowicz (godz. 12:00), Adam Goździewski (godz. 16:00);
- 6 września - Łukasz Byrdy (godz. 12:00), Maciej Domagała (godz. 16:00);
- 13 września - Alberto Nosè (godz. 12:00), Mateusz Krzyżowski (godz. 16:00);
- 20 września - Martín García García (godz. 12:00), Zuzanna Sejbuk (godz. 16:00);
- 27 września - Adam Kałduński (godz. 12:00), Zbigniew Raubo (godz. 16:00).