Tragiczne zderzenie z ciężarówką. 40-letni Sylwester zginął w zmiażdżonym aucie

Wypadek w Chmielewie. 40-letni Sylwester zginął na miejscu

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 18 maja, na terenie miejscowości Chmielewo w powiecie ostrowskim. - Mundurowi ustalili, że kierujący Fordem 40-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego na prostym odcinku drogi z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką Scanią z naczepą kierowaną przez trzeźwego 55-latka z woj. mazowieckiego - przekazała asp. Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Czołowe zderzenie okazało się tragiczne w skutkach dla kierującego autem osobowym.

Siła uderzenia była na tyle potężna, że samochód został całkowicie zniszczony. Niestety, życia 40-letniego Sylwestra Z. nie dało się uratować. Mężczyzna zginął w zmiażdżonym wraku swojej osobówki na miejscu zdarzenia.

Prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej bada okoliczności zderzenia

Służby mundurowe oraz prokurator pracowali na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych, starannie zabezpieczając wszelkie ślady. Obecnie Prokuratura Rejonowa w Ostrowi prowadzi w tej sprawie oficjalne śledztwo.

Jak przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na chwilę obecną nieznane są przyczyny, z powodu których 40-latek zmienił pas ruchu na przeciwny i zderzył się z ciężarówką. - Na miejscu wypadku przeprowadziliśmy zewnętrzne oględziny zwłok Sylwestra Z. oraz oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczyliśmy oba pojazdy do dalszych badań - dodała. Śledczy będą teraz szczegółowo analizować zebrany materiał dowodowy.

Bezpośrednio po tragedii kierowca pojazdu ciężarowego przeszedł badanie alkomatem, które potwierdziło, że był trzeźwy. Pomimo tego lekarz pobrał od 55-latka krew do analizy pod kątem obecności alkoholu i środków odurzających. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że szczegółowa sekcja zwłok zmarłego 40-latka została zaplanowana na 21 maja. - W sprawie prowadzimy czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku - podsumowała rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury.

