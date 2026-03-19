Atak nożownika w powiecie węgrowskim. 49-latek ranił matkę i brata

Tragedia rodzinna w powiecie węgrowskim. Matka i syn z ranami po ataku

Sprawa wyszła na jaw w piątek, 13 marca, gdy dyżurny policji w Węgrowie odebrał niepokojące zgłoszenie ze szpitala. Personel medyczny poinformował o przyjęciu mężczyzny z licznymi ranami ciętymi, co natychmiast uruchomiło działania śledczych. Sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy do tej samej placówki medycznej trafiła 73-letnia kobieta, której obrażenia również wskazywały na atak ostrym narzędziem. Policjanci szybko ustalili, że obie ofiary są ze sobą spokrewnione, a do zdarzenia doszło w ich rodzinnym domu.

Awantura domowa i atak nożownika. 49-latek zatrzymany przez policję

Zebrane przez śledczych informacje pozwoliły odtworzyć przebieg tragicznych wydarzeń. Jak ustalono, pijany 49-latek wszczął gwałtowną kłótnię z najbliższymi, która w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli. W napadzie szału mężczyzna chwycił za nóż i rzucił się na swojego brata, raniąc również interweniującą matkę. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom operacyjnym, policjanci z Węgrowa szybko zlokalizowali i zatrzymali napastnika poza miejscem jego zamieszkania. Agresor trafił prosto do policyjnej celi.

Zarzuty usiłowania zabójstwa i areszt. Sprawcy grozi dożywocie

Po zgromadzeniu materiału dowodowego prokurator przedstawił 49-latkowi bardzo poważne zarzuty. Mężczyzna będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ze względu na brutalny charakter czynu i wysoką karę, prokuratura złożyła do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie, oczekując na proces. Za te przestępstwa polski kodeks karny przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl