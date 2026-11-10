Atak w Lesie Sekulskim. Młody mężczyzna próbował rozbić kobiecie głowę

Brutalny atak na spacerującą kobietę w Lesie Sekulskim pod Siedlcami

Ten dramat rozegrał się w niedzielę, 8 listopada, na terenie kompleksu leśnego w Grabianowie, nazywanego w okolicy Lasem Sekulskim.

Dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach odebrał zgłoszenie około godziny 14. Informacja dotyczyła odnalezienia w lesie zakrwawionej kobiety, dlatego we wskazany rejon błyskawicznie wysłano załogę pogotowia ratunkowego oraz policyjne patrole.

„Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kobieta spacerowała po lesie. Wtedy miał zaatakować ją nieznany młody mężczyzna. Następnie sprawca uciekł w nieznanym kierunku. Ranna kobieta została pozostawiona sama sobie” – wyjaśnia w rozmowie z reporterem „Super Expressu” kom. Ewelina Radomyska, pełniąca funkcję oficera prasowego KMP w Siedlcach.

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Ranną natychmiast przetransportowano do szpitala, w którym lekarze zdołali uratować jej życie. Poszkodowana rozmawiała już ze śledczymi i zrelacjonowała im, że rzucił się na nią zupełnie obcy, młody człowiek.

„W ataku użyto narzędzia tępokrawędzistego, takie np. jak młotek. Napastnik celował przedmiotem w głowę kobiety. Badane są teraz wszystkie wątki. Ofiara nie znała swojego oprawcy, ani nie wspominała o jakimkolwiek konflikcie z drugim człowiekiem” – uzupełnia prok. Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Agresor wciąż ukrywa się na wolności, a funkcjonariusze nieprzerwanie prowadzą zakrojone poszukiwania. W identyfikacji napastnika mogą pomóc ślady, które zabezpieczono bezpośrednio na miejscu przestępstwa.

Motywy działania młodego mężczyzny, który rzucił się na spacerującą po lesie kobietę, pozostają na ten moment nieznane.