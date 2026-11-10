Koniec długiego remontu w centrum Warszawy, jednak drogowcy od razu przenoszą się na sąsiednią ulicę

Gruntowna metamorfoza ulicy Koszykowej

Zakres przeprowadzonych prac na ulicy Koszykowej był znacznie szerszy niż przy standardowym frezowaniu. Drogowcy wymienili nawierzchnię jezdni wraz z całą podbudową na całym remontowanym odcinku. Choć wymagało to dłuższego zamknięcia trasy, nowa konstrukcja drogi zagwarantuje znacznie wyższą trwałość i zapobiegnie konieczności szybkiego wykonywania kolejnych napraw.

Metamorfozę przeszła także infrastruktura dla pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji wykonano szereg kluczowych prac:

Nowa nawierzchnia chodników: przestarzałą kostkę zastąpiono estetycznymi i wygodnymi płytami po obu stronach drogi.

przestarzałą kostkę zastąpiono estetycznymi i wygodnymi płytami po obu stronach drogi. Odnowione przystanki i zatoki: nowoczesną nawierzchnię zyskały strefy przystankowe oraz zatoki postojowe dla samochodów.

nowoczesną nawierzchnię zyskały strefy przystankowe oraz zatoki postojowe dla samochodów. Wyższa trwałość jezdni: głęboka wymiana podbudowy zabezpieczyła ulicę na długie lata intensywnej eksploatacji.

Nowy etap prac i utrudnienia na ulicy Żelaznej

Zakończenie robót na Koszykowej nie oznacza końca zmian w tej części miasta. Drogowcy natychmiast przechodzą do kolejnego etapu przebudowy niedalekiego skrzyżowania ulicy Żelaznej ze Złotą i Twardą. Nowe utrudnienia wystartują w czwartek, 12 listopada o godzinie 6:00.

Kierowcy poruszający się po tym rejonie muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu. W ramach prac konieczne będzie zamknięcie wlotu z ulicy Złotej. Na miejscu wyznaczone zostaną czytelne objazdy, a odcinek ulicy Żelaznej pomiędzy ulicą Twardą a Aleją Jana Pawła II pozostanie przejezdny.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe