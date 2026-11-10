Pogoda na 11 listopada. Synoptycy zapowiadają chłodny dzień i deszcz w części kraju

Prognoza pogody na 11 listopada. Synoptycy zapowiadają przejaśnienia i deszcz w części Polski

Prognozy na przypadające 11 listopada Święto Niepodległości wskazują na spokojną, ale jednocześnie chłodną pogodę. Na przeważającym obszarze kraju synoptycy nie przewidują opadów, a lokalnie pojawią się przejaśnienia, przy temperaturze sięgającej około 4 stopni Celsjusza. Parasole przydadzą się głównie na południu oraz południowym zachodzie Polski, gdzie może spaść deszcz. Śniegu nie będzie nigdzie poza szczytami Tatr.

Pogoda w Święto Niepodległości. W tych regionach Polski 11 listopada spadnie deszcz

W większości regionów nie należy obawiać się intensywnych opadów, mimo że na niebie dominować będzie duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami. Na chwilę ze słońcem mogą liczyć przede wszystkim mieszkańcy północnej połowy kraju, gdzie warunki mają być najkorzystniejsze.

Mniej sprzyjająca aura czeka mieszkańców południowej oraz południowo-zachodniej Polski. W tych częściach kraju w drugiej połowie dnia pojawią się opady deszczu, a przelotnie może również popadać w województwach północnych.

Sonda Czy będziesz aktywnie świętować 11 listopada? Tak Nie Nie wiem

Temperatura i opady śniegu 11 listopada. Jaka będzie pogoda w Święto Niepodległości?

Uczestnicy obchodów muszą jednak przygotować się na chłód. Termometry pokażą maksymalnie od 2 do 6 stopni Celsjusza, przy czym w większości miejsc w kraju temperatura oscylować będzie w granicach 4 stopni.

W większości regionów powieje słaby wiatr, który jedynie na wybrzeżu i na obszarach podgórskich będzię umiarkowany. Silniejszych podmuchów należy spodziewać się na Podkarpaciu, gdzie porywy osiągną do 55 km/h, natomiast wysoko w Karpatach prędkość wiatru dojdzie nawet do 60 km/h.

W godzinach porannych dodatkowym utrudnieniem będą mgły. W niektórych miejscach widzialność spadnie do zaledwie 200 metrów.