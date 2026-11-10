Pierwszy śnieg i od razu paraliż. IMGW ostrzega. Te regiony są na liście!

Ostrzeżenia przed opadami śniegu

Zimowa aura najmocniej zaznaczy swoją obecność w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia IMGW przed opadami śniegu dotyczą części województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Według prognoz, przyrost pokrywy śnieżnej może tam wynieść do 5 cm. Alerty w tych regionach obowiązują we wtorek od godziny 12 do 22.

Marznący deszcz i gołoledź

Równie groźne są alerty przed marznącymi opadami, które wydano dla województwa lubelskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Marznący deszcz może powodować gołoledź, czyniąc nawierzchnię dróg i chodników wyjątkowo śliską. To zjawisko stanowi poważne zagrożenie, zwłaszcza dla kierowców.

Gęsta mgła ograniczy widoczność

Dodatkowym utrudnieniem, obejmującym znaczną część kraju, będzie gęsta mgła. Ostrzeżenia w tej kwestii dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Widoczność może być tam znacznie ograniczona, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności na drogach. Lokalnie, w części województwa podkarpackiego, obowiązuje także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, ważne do godziny 16.

Warto pamiętać, że ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Zaleca się bieżące śledzenie komunikatów pogodowych.

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