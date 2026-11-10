Zebra z oceną 1 w skali do 5 doczekała się zmian i nowej sygnalizacji na znanym warszawskim skrzyżowaniu

Bezpieczniejsze przejścia i wyższa ochrona pieszych

Budowa świateł była bezpośrednią odpowiedzią na niebezpieczne warunki drogowe w tym rejonie. Przejście dla pieszych przez ulicę Dźwigową zostało przesunięte bliżej skrzyżowania. Wcześniejsze audyty bezpieczeństwa wykazały tam duże zagrożenie, przyznając tej zebrze ocenę zaledwie 1 w skali od 0 do 5 i wskazując jako główny problem nadmierną prędkość pojazdów.

Nowa sygnalizacja objęła również przejścia przez ulicę Parowcową, które we wcześniejszych kontrolach oceniono na 2 i 3. Dzięki inwestycji wszyscy użytkownicy drogi zyskali czytelne i bezpieczne warunki do pokonania jezdni.

Ważne ułatwienia dla kierowców i cyklistów

Uruchomienie świateł przynosi spore udogodnienia dla osób poruszających się samochodami oraz rowerami. Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu obejmują:

Płynniejszy wyjazd z ulicy Parowcowej: Włączenie się do ruchu z drogi podporządkowanej stało się znacznie prostsze dla kierowców.

Włączenie się do ruchu z drogi podporządkowanej stało się znacznie prostsze dla kierowców. Osobne pasy do skrętu w lewo: Na ulicy Dźwigowej wyznaczono dedykowane pasy do skrętu w obu kierunkach, co wyeliminowało problem blokowania pojazdów jadących na wprost.

Na ulicy Dźwigowej wyznaczono dedykowane pasy do skrętu w obu kierunkach, co wyeliminowało problem blokowania pojazdów jadących na wprost. Rozbudowę infrastruktury rowerowej: Pasy dla rowerzystów ciągnące się wzdłuż ulicy Dźwigowej zostały wydłużone. Przechodzą teraz przez skrzyżowanie w obu kierunkach i sięgają do zespołu przystankowego Parowcowa, podczas gdy wcześniej prowadziły jedynie w stronę ulicy Popularnej.

Nowe sygnalizacje w innych częściach miasta

Montaż urządzeń na skrzyżowaniu Dźwigowej i Parowcowej to element stale prowadzonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na stołecznych ulicach. Nowe światła pojawiają się w wielu punktach Warszawy.

W tym roku sygnalizację uruchomiono między innymi na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Sterniczej. Prace przy budowie świateł dobiegają końca również w rejonie ulicy Pirenejskiej, a Zarząd Dróg Miejskich kontynuuje przebudowę zbiegu ulic Żelaznej i Chmielnej, przygotowując jednocześnie projekty i przetargi dla kolejnych lokalizacji.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe