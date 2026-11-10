Śmiertelne pobicie w Górze Kalwarii. Na ulicy leżało ciało mężczyzny

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-11-10 13:19

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w Górze Kalwarii. We wtorek (10 listopada) nad ranem przy ulicy Grójeckiej ratownicy natrafili na brutalnie pobitego mężczyznę. Mimo podjętych działań poszkodowany zmarł. W miejscu tragedii pracuje prokurator, a śledczy ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Zgłoszenie o pobiciu dotarło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we wczesnych godzinach porannych, około 4:00. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni bezzwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wysiłki zespołu nie przyniosły jednak rezultatu i obecny tam lekarz musiał stwierdzić zgon poszkodowanego na miejscu zdarzenia.

W rejonie tragedii szybko zjawili się funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki. Mundurowi pod ścisłym nadzorem prokuratora przystąpili do skrupulatnego gromadzenia materiału dowodowego. Policjanci zabezpieczyli wszelkie ślady, które mogą pomóc w namierzeniu sprawcy bądź sprawców tego czynu.

Na miejscu cały czas trwają czynności z udziałem prokuratora, będziemy wyjaśniać przebieg zdarzenia oraz jego okoliczności – potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Postępowanie jest obecnie w początkowej fazie i wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Jak dotąd służby nie zatrzymały żadnej osoby w związku z tą sprawą. Dla śledczych priorytetem jest teraz dokładne zrekonstruowanie ostatnich godzin życia ofiary oraz poznanie motywu, jakim kierował się napastnik. Bezpośrednią przyczynę zgonu mężczyzny pozwoli ustalić dopiero sekcja zwłok, którą zlecił prokurator.

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