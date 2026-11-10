Śmiertelne potrącenie na torach. Pociąg uderzył w mężczyznę

Dramat rozegrał się w poniedziałek, 9 listopada, około godziny 19.45. To właśnie wtedy służby ratunkowe odebrały pilne wezwanie dotyczące potrącenia człowieka przez pociąg pasażerski na terenie powiatu pruszkowskiego.

„Do wypadku doszło około kilometra od stacji w Pruszkowie, na odcinku torów pomiędzy Parzniewem a Pruszkowem. Mężczyznę, który znalazł się na torach potrącił pociąg Kolei Mazowieckich jadący w kierunku Warszawy” - przekazuje „Super Expressowi” podkom. Monika Orlik, oficer prasowy KPP w Pruszkowie.

Uczestniczący w tym tragicznym wypadku skład to pociąg o numerze 91340/1, który realizował połączenie na trasie Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Wschodnia.

Tuż po zgłoszeniu wypadku na wskazany odcinek torów wysłano policję, straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego. Pociąg biorący udział w zdarzeniu musiał zostać całkowicie unieruchomiony. Przybyli na miejsce strażacy zabezpieczyli teren i pomogli pasażerom bezpiecznie opuścić zatrzymany skład.

Błyskawiczna interwencja ratowników okazała się jednak bezskuteczna, a życia potrąconego mężczyzny nie zdołano uratować.

Przez dłuższy czas w rejonie torowiska czynności prowadzili funkcjonariusze policji wspierani przez techników kryminalistyki. Mundurowi odgrodzili teren wypadku, co pozwoliło na dokonanie szczegółowych oględzin i sporządzenie niezbędnej dokumentacji. Zgodnie z poleceniem prokuratora zwłoki zmarłego zabezpieczono na potrzeby przyszłej sekcji.

Tragiczny incydent wywołał poważne utrudnienia dla podróżujących linią kolejową R1. W związku z zablokowaniem szlaku Koleje Mazowieckie wydały komunikaty ostrzegające przed opóźnieniami oraz modyfikacjami w rozkładzie jazdy pociągów.