11 listopada w II RP. Jak dawniej świętowano odzyskanie niepodległości?

Choć 11 listopada zyskał status oficjalnego święta państwowego dopiero w 1937 roku, Polacy celebrowali ten wyjątkowy dzień z powagą i entuzjazmem niemal od razu po odzyskaniu suwerenności. Każdego roku w całym kraju odbywały się uroczyste nabożeństwa w intencji ojczyzny, efektowne rewie wojskowe oraz ceremonie na najwyższym szczeblu. Wyjątkowym momentem obchodów było również dekorowanie bohaterów orderami Virtuti Militari za ich waleczność w zmaganiach o wolność Polski.

Historia ustanowienia tego dnia wolnym od pracy sięga 100 lat wstecz. Inicjatorem tego rozwiązania był ówczesny premier Józef Piłsudski, który 8 listopada 1926 roku wydał specjalny okólnik sankcjonujący 11 listopada jako dzień odpoczynku.

"W dniu 11 listopada państwo polskie obchodzić będzie 8 rocznicę zrzucenia jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości. Data powyższa winna pozostać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach młodego pokolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuwać doniosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia" - zapisano w dokumencie.

Zobacz poniżej archiwalne fotografie Pałacu Saskiego z okresu międzywojennego:

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