Zakupy pod drzwi, puste opakowania z głowy. Mamyito.pl ułatwia odzyskiwanie kaucji

Najpierw odkładasz jedną butelkę. Potem drugą, do tego kilka puszek. W końcu trzeba znaleźć na nie większą torbę i obiecać sobie: „przy najbliższych zakupach zabiorę”.

Tyle że przy najbliższych zakupach pamiętasz o pieczywie, czymś na obiad i karmie dla kota. Torba zostaje w przedpokoju.

Właśnie w takich drobiazgach najbardziej przydaje się wygodna usługa. Mamyito.pl odbiera opakowania kaucyjne, więc ich oddanie można załatwić przy okazji dostawy produktów do domu.

Jedne drzwi, dwie sprawy załatwione

Zakupy spożywcze online mają uwalniać czas. Zamiast jechać do marketu, chodzić między półkami i wnosić ciężkie torby, wybierasz produkty wtedy, kiedy Ci pasuje, a mamyito dowozi je pod same drzwi.

Odbiór opakowań dobrze uzupełnia ten pomysł. Skoro zakupy przyjeżdżają pod drzwi, puste opakowania mogą wyruszyć w przeciwną stronę. Odpada organizowanie osobnego wyjścia tylko po to, żeby je oddać.

Łatwo docenić to po całym dniu pracy, przy małym dziecku albo wtedy, gdy najzwyczajniej szkoda wolnego popołudnia na kolejną sprawę do załatwienia.

W tej torbie są Twoje pieniądze

Pojedyncze 50 groszy łatwo zlekceważyć. Przy większej liczbie opakowań kwota zaczyna jednak wyglądać inaczej.

Dwadzieścia butelek lub puszek z oznaczeniem kaucji 0,50 zł to 10 zł do odzyskania. Czterdzieści — już 20 zł. To pieniądze zapłacone przy zakupie napojów, które wracają po prawidłowym zwrocie opakowań.

Warto więc wyrobić sobie prosty nawyk: zamiast odkładać oddanie opakowań na bliżej nieokreślone „kiedyś”, połączyć je z kolejnymi zakupami.

Codzienne zakupy mogą zajmować mniej miejsca w kalendarzu

W lodówce brakuje produktów na śniadanie, kończy się kawa, trzeba kupić warzywa na obiad. Takich zakupów nie da się wykreślić z domowej listy. Można za to wygodniej je zorganizować.

Mamyito.pl dostarcza zakupy. Dostępność pod swoim adresem można sprawdzić na stronie sklepu. Sprawdź obszar dostaw .

Odbiór opakowań kaucyjnych to kolejny powód, żeby spróbować. Przy następnej dostawie uzupełnisz domowe zapasy i pozbędziesz się torby, którą od kilku dni przestawiasz z kąta w kąt.