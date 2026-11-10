Śmiertelny wypadek w Kamionce. 25-letni kierowca skody zginął po uderzeniu w drzewo

Śmiertelny wypadek w Kamionce pod Żyrardowem. 25-latek uderzył skodą w drzewo

To tragiczne zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 8 listopada, około godziny 20.50 w miejscowości Kamionka, położonej w gminie Wiskitki niedaleko Żyrardowa. Ze wstępnych informacji wynika, że 25-letni mężczyzna jechał skodą po drodze gminnej i na jednym z zakrętów nagle stracił kontrolę nad prowadzonym autem.

Auto całkowicie wypadło z trasy i zjechało na pobocze, uderzając prosto w rosnące przy drodze drzewo. Impet tego zderzenia był potężny.

Do akcji natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. Okazało się jednak, że rany odniesione przez 25-letniego kierowcę były zbyt rozległe, a młody mężczyzna poniósł śmierć na miejscu wypadku.

Policja i prokuratura badają przyczyny wypadku w gminie Wiskitki

Teren wokół rozbitego pojazdu od razu odgrodzono. Zaraz po dotarciu na miejsce funkcjonariusze policji przystąpili do szczegółowych oględzin i zabezpieczania śladów, co ma umożliwić dokładną rekonstrukcję ostatnich sekund przed tragedią.

Mundurowi sprawdzali między innymi to, z jaką prędkością jechała skoda, czy 25-latek podjął próbę hamowania oraz w jakim stanie technicznym znajdowało się auto.

„Na razie nie wiadomo dlaczego doszło do tej tragedii. Policjanci cały czas prowadzą postępowanie, które jest nadzorowane przez prokuraturę. Zgon 25-latka potwierdził obecny na miejscu lekarz” - przekazuje „Super Expressowi” mł. asp. Monika Michalczyk, oficer prasowy KPP w Żyrardowie.

Na polecenie prokuratora zwłoki 25-latka zabezpieczono w celu przeprowadzenia sekcji. Badanie to wskaże nie tylko bezpośrednią przyczynę zgonu, ale również da odpowiedź na pytanie, czy młody kierowca znajdował się pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Kluczowe dla śledztwa będzie też zbadanie wraku przez biegłych. Ekspertyza techniczna wykaże, w jakiej kondycji były opony, hamulce oraz układ kierowniczy skody. Prowadzący sprawę mogą także weryfikować trasę przejazdu 25-latka oraz jego ostatnie kontakty z innymi ludźmi tuż przed zdarzeniem.

Apel policji o ostrożność na drogach po wypadku pod Żyrardowem

W obliczu tego dramatu policjanci po raz kolejny apelują do zmotoryzowanych o rozwagę. Przypominają, że prędkość jazdy należy dostosować nie tylko do znaków drogowych, ale przede wszystkim do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

W okresie jesiennym zmrok zapada bardzo szybko, co pogarsza widoczność, a jezdnia często bywa mokra i śliska. Kierowcy muszą zachować maksymalną czujność zwłaszcza na lokalnych trasach i łukach dróg, gdzie wąskie pobocza sąsiadują bezpośrednio z przydrożnymi drzewami.