Kierowcy z Ursynowa stracą popularne miejsce - drogowcy zaczynają prace na Belgradzkiej

Koniec z nielegalnym parkowaniem przy stacji metra

Rejon skrzyżowania ulicy Belgradzkiej z Aleją Komisji Edukacji Narodowej to wyjątkowo uczęszczany punkt Ursynowa. Ze względu na obecność licznych sklepów, lokali usługowych oraz przystanku Metro Natolin 02, codziennie przemieszczają się tam setki mieszkańców. Problem stanowią jednak auta pozostawiane w miejscu dawnego wjazdu na nieistniejący już bazarek.

Kierowcy parkujący na krawędzi chodnika niszczą nawierzchnię oraz ograniczają widoczność prowadzącym autobusy miejskie. Aby rozwiązać ten problem, drogowcy zamontują wysoki, wyniesiony krawężnik oraz słupki wygradzające. W miejscu zniszczonej kostki brukowej przeprowadzone zostanie rozpłytowanie, co pozwoli na utworzenie nowych pasów zieleni.

Utrudnienia w ruchu i nowe zieleńce

Dodatkowa zieleń pojawi się w kilku miejscach wzdłuż przebudowywanego odcinka. Nowe nasadzenia i uporządkowany teren zyskają okolice następujących lokalizacji:

przystanek autobusowy Małcużyńskiego 02 ,

, wylot ulicy Braci Wagów ,

, rejon wjazdu na parking osiedlowy blisko ulicy Braci Stryjeńskich.

Na czas prowadzenia robót teren zostanie ogrodzony barierami, co wywoła zwężenie jezdni i utrudnienia w ruchu. Przystanki autobusowe będą funkcjonować naprzemiennie, natomiast przejścia dla pieszych oraz dojścia do posesji zostaną zachowane. Finał prac zaplanowano na zimę 2027 roku.

Drogowcy remontują kolejne chodniki w Warszawie

Inwestycja na Belgradzkiej jest częścią większego programu odnawiania stołecznych ciągów pieszych. Drogowcy prowadzą obecnie prace na wielu warszawskich ulicach:

rozpoczęto modernizację nawierzchni na ulicy Obozowej na Woli ,

, trwają naprawy przy ulicy Okopowej oraz ulicy Dickensa na Ochocie ,

oraz ulicy , w najbliższych planach znajduje się wymiana chodnika przy ulicy Odyńca.

W ostatnim czasie nową i bezpieczną infrastrukturę dla pieszych oddano do użytku między innymi na ulicach Gandhi, Mołdawskiej, Sobieskiego oraz Spalinowej.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe