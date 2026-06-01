Wypadek na wiadukcie w Płocku. Lądował LPR

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 1 czerwca po godzinie 9:00 na ulicy Rataja w Płocku. Z pierwszych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierujący Renault zjechał nagle z trasy. Maszyna przebili bariery ochronne i runęła kilkanaście metrów w dół.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe. Wezwano również załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, której śmigłowiec wylądował w pobliżu miejsca katastrofy. Ratownicy przystąpili do wyciągania dwóch poszkodowanych ze zniszczonego wraku. Według wczesnych doniesień jedna z ofiar utknęła w zmiażdżonym pojeździe, przez co jej ewakuacja była znacznie utrudniona.

Tragedia na ulicy Rataja. Zginął kierowca i pasażer

Służby niezwłocznie przystąpiły do reanimacji wyciągniętych z wraku poszkodowanych. Obrażenia okazały się jednak śmiertelne. W wyniku upadku zginęło dwóch mężczyzn: 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer.

„Obecnie policjanci wykonują na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz sporządzają dokumentację celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia” – przekazała podkom. Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.

Kierowcy poruszający się w rejonie wiaduktu muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Służby opublikowały też do wglądu zdjęcia zniszczeń, dokumentujące skalę poniedziałkowego dramatu:

