Ciała 36-letniej Małgorzaty nigdy nie odnaleziono. Mąż zabrał mroczną tajemnicę do grobu

Zaginięcie Małgorzaty M. w Kozłowie. Wracała z zabawy

Związek 36-letniej Małgorzaty M. oraz jej 39-letniego męża Sylwestra M. początkowo uchodził za niezwykle udany. Mieszkańcy mazowieckiego Kozłowa widzieli w nich wręcz idealnie dobraną i darzącą się szczerym uczuciem parę. Nikt z otoczenia nie przypuszczał wówczas, że relacja ta zakończy się niewyobrażalnym koszmarem. Dramatyczne wydarzenia sprzed lat na zawsze zniszczyły wizerunek wzorowej rodziny, a sprawa do dzisiaj stanowi dla śledczych ogromną zagadkę.

Feralnego wieczoru w październiku 2010 roku 36-latka bawiła się w towarzystwie znajomych na lokalnym festynie w Kozłowie. Po zakończeniu imprezy, w późnych godzinach nocnych, wyruszyła w drogę powrotną wraz ze swoją sąsiadką. Kobiety pożegnały się zaledwie kilka kroków od posesji należącej do małżeństwa M. To właśnie w tym miejscu urywa się jakikolwiek ślad po zaginionej. Jej mąż konsekwentnie twierdził, że feralnej nocy nie dotarła do miejsca zamieszkania, a zgłaszając sprawę służbom, zasugerował jej rzekomą ucieczkę poza granice kraju.

Śledczy z Garwolina podejrzewali Sylwestra M. o zabójstwo żony

Funkcjonariusze garwolińskiej komendy od początku sceptycznie podchodzili do wersji wydarzeń przedstawiananej przez zgłaszającego. Szybko wyszło na jaw, że za zamkniętymi drzwiami często dochodziło do awantur, a 36-latka ukrywała przed otoczeniem fakt doświadczania poważnej przemocy domowej. Rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą na terenie całego kraju, w ramach której udostępniono rysopis zaginionej: „Wzrost około 170 cm, szczupła budowa ciała. Ubrana w ciemną kurtkę z kapturem, spodnie dżinsowe, jasną koszulkę z krótkim rękawem oraz srebrne buty. Ktokolwiek posiada informacje o zaginionej, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub Komendą Powiatową Policji w Garwolinie”.

W przestrzeni publicznej pojawiały się najróżniejsze hipotezy, wliczając w to morderstwo i ukrycie zwłok w pobliżu wschodniej granicy państwa. Zeznania ukraińskiej pomocy domowej okazały się kluczowym przełomem w prowadzonym dochodzeniu, doprowadzając do postawienia zarzutów mężowi. „Ponadto w domu małżeństwa znaleźliśmy ślady krwi, które były usuwane specjalnym środkiem” - relacjonował Marcin Ignasiak z Prokuratury Rejonowej w Garwolinie. Jak tłumaczył prokurator: „Na tej podstawie Sąd Rejonowy w Garwolinie na nasz wniosek aresztował męża zaginionej na okres trzech miesięcy. Zatrzymany odwołał się, a Sąd Okręgowy w Siedlcach zwolnił go z aresztu, twierdząc, że nie ma dowodów na to, by Sylwestrowi M. uśmiercił żonę. Odwołałem się od tego postanowienia i doprowadziłem do ponownego aresztowania podejrzewanego. Znowu trafił za kraty, a my dalej zdobywaliśmy dowody jego winy”.

Samobójstwo Sylwestra M. w areszcie. Matka zaginionej przerywa milczenie

Pobyt podejrzanego w zamknięciu nie potrwał długo. Niedługo po ponownym osadzeniu w warszawskim areszcie śledczym mężczyzna odebrał sobie życie przez powieszenie. Śmierć głównego oskarżonego doprowadziła do umorzenia całego postępowania, pozostawiając bliskich bez jakichkolwiek odpowiedzi na pytanie o lokalizację szczątków zaginionej ofiary.

Barbara N., matka zaginionej, przez lata nie potrafiła pogodzić się z tą ogromną tragedią. „Gosia nie miała łatwo z tym człowiekiem” - wyznała załamana. „Ciągle się jej czepiał. Miał pretensję o wszystko - że ładnie wygląda, że uśmiechnie się do kogoś albo, że wyjdzie do koleżanki. Wiele razy widziałam córkę z posiniaczoną twarzą. Skarżyła się, że kilka razy pobił ją tak dotkliwie, że wstydziła się wyjść z domu. Na pozór ich małżeństwo wyglądało, jakby żyli w mydlanej bańce, ale w rzeczywistości było inaczej. Mam wrażenie, że teraz odwiedza mnie nocami. Rozmawiam z nią w snach” - opowiadała przez łzy starsza kobieta. Matka ofiary wielokrotnie widywała na twarzy swojej córki wyraźne ślady dotkliwego pobicia.

Mimo faktu, że od tamtych dramatycznych wydarzeń minęła już ponad dekada, sprawa wciąż formalnie pozostaje w zainteresowaniu służb. „Pomimo upływu lat ciało kobiety nie zostało odnalezione. W przypadku ujawnienie szczątków ludzkich, które mogłyby mieć związek z tą sprawą, zostaną niezwłocznie podjęte czynności procesowe przewidziane prawem, w tym identyfikacja oraz analiza kryminalistyczna” – przekazała podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Ewentualne odnalezienie jakichkolwiek szczątków natychmiast uruchomi odpowiednie procedury identyfikacyjne.

