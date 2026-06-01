Żyrafa Pietruszka opuściła Warszawskie ZOO. Wzruszające nagranie z pierwszych lat jej życia

Alicja Franczuk
2026-06-01 10:15

Urodzona w Warszawie żyrafa Pietruszka momentalnie skradła serca gości stołecznego ogrodu zoologicznego. Zaraz po narodzinach samica została odrzucona przez matkę, dlatego ciężar całodobowej opieki nad żyrafim noworodkiem wzięli na siebie pracownicy placówki. Teraz, po relokacji dorosłego już zwierzęcia do słoweńskiego zoo, dawni opiekunowie opublikowali w sieci pożegnalne, niezwykle sentymentalne wideo podsumowujące dwa lata Pietruszki spędzone w Polsce.

Autor: Warszawskie ZOO, Daniel Banasiak/ Facebook

Początki żyrafy Pietruszki w Warszawie. Opiekunowie zastąpili jej matkę

Zgodnie z informacjami z początku lipca 2024 roku, para żyraf z warszawskiego zoo – Karim i Justyna – doczekała się potomstwa. Przedstawicielka podgatunku Rothschilda (znanego też jako żyrafa ugandyjska lub Baringo), w momencie narodzin mierzyła 175 centymetrów i ważyła dokładnie 49 kilogramów. Niestety, po porodzie biologiczna matka nie podjęła się karmienia własnego dziecka. W naturalnym środowisku taka sytuacja oznaczałaby dla młodej żyrafki pewną śmierć, jednak w ogrodzie zoologicznym do akcji wkroczyli ludzie. Zdecydowano o natychmiastowym oddzieleniu malucha od samicy. Zespół warszawskiej placówki przez pierwsze miesiące sprawował przy zwierzęciu całodobowe dyżury. Dzięki gigantycznemu zaangażowaniu opiekunów z Żyrafiarni Pietruszka rosła zdrowo, a w maju bieżącego roku opuściła stolicę Polski i została przetransportowana do ZOO Ljubljana na terenie Słowenii.

Podróż żyrafy Pietruszki. Zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego w Słowenii

Decyzja o transferze została podjęta przez koordynatora tego gatunku. Oficjalne pożegnanie zorganizowano 13 maja, natomiast o poranku 21 maja młoda samica weszła do przystosowanego do jej gabarytów pojazdu transportowego i ruszyła w długą drogę do nowego państwa. Jak zapewniali przedstawiciele stołecznego zoo, przejazd ogromnego ssaka odbył się w spokojnej atmosferze i bez jakichkolwiek problemów logistycznych. Już dzień później Pietruszka zapoznała się z nowym wybiegiem i spotkała swojego towarzysza.

„Czuje się tam świetnie, otaczają ją troskliwi Opiekunowie, a żyrafi samiec, z którym została połączona, okazał się wspaniałym towarzyszem. Wszystko wskazuje na to, że doskonale się rozumieją, a proces aklimatyzacji przebiega wzorowo. To dla nas ogromna radość i dowód na to, że trafiła do miejsca, które zapewni jej równie cudowną opiekę” – poinformowali pracownicy Warszawskiego ZOO w specjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Pamiątkowe wideo stołecznego zoo. Dwa lata życia żyrafy Pietruszki

Personel Żyrafiarni działającej przy warszawskim ogrodzie zoologicznym zmontował krótki materiał wideo, który podsumowuje dwa lata życia żyrafy Pietruszki w Polsce. Film trafił na oficjalny profil facebookowy Warszawskiego ZOO. Na udostępnionym klipie można zobaczyć, jak młode zwierzę pije mleko z gigantycznej butelki wyposażonej w specjalny smoczek, a także nieporadnie przeżuwa swoje pierwsze liście. Wideo dokumentuje również pierwsze spacery połączone z integracją ze stadem, rocznicę urodzin oraz drobne utarczki z bratem. To zbiór unikalnych momentów z wczesnego etapu rozwoju gigantycznego ssaka.

„Dziękujemy, że przez ostatnie dwa lata byliście częścią tej historii. Obiecujemy, że będziemy odwiedzać Pietruszkę w Lublanie i dzielić się z Wami wiadomościami o jej dalszych losach” – zadeklarowali przedstawiciele Warszawskiego ZOO w swoim internetowym oświadczeniu.

