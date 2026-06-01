Żyrafa Pietruszka opuściła Warszawskie ZOO. Wzruszające nagranie z pierwszych lat jej życia

Początki żyrafy Pietruszki w Warszawie. Opiekunowie zastąpili jej matkę

Zgodnie z informacjami z początku lipca 2024 roku, para żyraf z warszawskiego zoo – Karim i Justyna – doczekała się potomstwa. Przedstawicielka podgatunku Rothschilda (znanego też jako żyrafa ugandyjska lub Baringo), w momencie narodzin mierzyła 175 centymetrów i ważyła dokładnie 49 kilogramów. Niestety, po porodzie biologiczna matka nie podjęła się karmienia własnego dziecka. W naturalnym środowisku taka sytuacja oznaczałaby dla młodej żyrafki pewną śmierć, jednak w ogrodzie zoologicznym do akcji wkroczyli ludzie. Zdecydowano o natychmiastowym oddzieleniu malucha od samicy. Zespół warszawskiej placówki przez pierwsze miesiące sprawował przy zwierzęciu całodobowe dyżury. Dzięki gigantycznemu zaangażowaniu opiekunów z Żyrafiarni Pietruszka rosła zdrowo, a w maju bieżącego roku opuściła stolicę Polski i została przetransportowana do ZOO Ljubljana na terenie Słowenii.

Podróż żyrafy Pietruszki. Zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego w Słowenii

Decyzja o transferze została podjęta przez koordynatora tego gatunku. Oficjalne pożegnanie zorganizowano 13 maja, natomiast o poranku 21 maja młoda samica weszła do przystosowanego do jej gabarytów pojazdu transportowego i ruszyła w długą drogę do nowego państwa. Jak zapewniali przedstawiciele stołecznego zoo, przejazd ogromnego ssaka odbył się w spokojnej atmosferze i bez jakichkolwiek problemów logistycznych. Już dzień później Pietruszka zapoznała się z nowym wybiegiem i spotkała swojego towarzysza.

„Czuje się tam świetnie, otaczają ją troskliwi Opiekunowie, a żyrafi samiec, z którym została połączona, okazał się wspaniałym towarzyszem. Wszystko wskazuje na to, że doskonale się rozumieją, a proces aklimatyzacji przebiega wzorowo. To dla nas ogromna radość i dowód na to, że trafiła do miejsca, które zapewni jej równie cudowną opiekę” – poinformowali pracownicy Warszawskiego ZOO w specjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Pamiątkowe wideo stołecznego zoo. Dwa lata życia żyrafy Pietruszki

Personel Żyrafiarni działającej przy warszawskim ogrodzie zoologicznym zmontował krótki materiał wideo, który podsumowuje dwa lata życia żyrafy Pietruszki w Polsce. Film trafił na oficjalny profil facebookowy Warszawskiego ZOO. Na udostępnionym klipie można zobaczyć, jak młode zwierzę pije mleko z gigantycznej butelki wyposażonej w specjalny smoczek, a także nieporadnie przeżuwa swoje pierwsze liście. Wideo dokumentuje również pierwsze spacery połączone z integracją ze stadem, rocznicę urodzin oraz drobne utarczki z bratem. To zbiór unikalnych momentów z wczesnego etapu rozwoju gigantycznego ssaka.

„Dziękujemy, że przez ostatnie dwa lata byliście częścią tej historii. Obiecujemy, że będziemy odwiedzać Pietruszkę w Lublanie i dzielić się z Wami wiadomościami o jej dalszych losach” – zadeklarowali przedstawiciele Warszawskiego ZOO w swoim internetowym oświadczeniu.

