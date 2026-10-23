Auto spłonęło na trasie w centrum Warszawy. Problemy w ruchu

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-10-23 10:12

Poważne utrudnienia w ruchu czekają kierowców w Warszawie. W piątek, 23 października 2026 roku, przed godziną 9:00, na Trasie Łazienkowskiej, na wysokości Torwaru, doszczętnie spłonął samochód osobowy. Mimo dramatycznego pożaru, nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracują policja i służby porządkowe, kierując ruchem.

Auto spłonęło na Trasie Łazienkowskiej 23.10.2026

W piątek, 23 października przed godziną 9 na Trasie Łazienkowskiej, na wysokości Torwaru i przystanku autobusowego Rozbrat 02 doszło do pożaru samochodu osobowego. Jak przekazał nam oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I asp. Jakub Pacyniak na miejscu wylegitymowano kierowcę pojazdu, a w samym incydencie nikt nie ucierpiał. 

Do zdarzenia doszło w pasie ruchu w kierunku na Ochotę. Wiadomo, że auto spłonęło doszczętnie, został tylko wrak. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że najpewniej był to samozapłon, być może awaria akumulatora lub silnika. 

W trakcie zdarzenia doszło także do niegroźnej stłuczki osobówki z białym skuterem. 

Na miejscu pracują obecnie służby porządkowe, zamknięty jest środkowy pas ruchu w stronę centrum miasta, policja obecna na miejscu steruje ruchem.

Pożar osobówki na Trasie Łazienkowskiej
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