Auto spłonęło na Trasie Łazienkowskiej 23.10.2026

W piątek, 23 października przed godziną 9 na Trasie Łazienkowskiej, na wysokości Torwaru i przystanku autobusowego Rozbrat 02 doszło do pożaru samochodu osobowego. Jak przekazał nam oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I asp. Jakub Pacyniak na miejscu wylegitymowano kierowcę pojazdu, a w samym incydencie nikt nie ucierpiał.

Do zdarzenia doszło w pasie ruchu w kierunku na Ochotę. Wiadomo, że auto spłonęło doszczętnie, został tylko wrak. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że najpewniej był to samozapłon, być może awaria akumulatora lub silnika.

W trakcie zdarzenia doszło także do niegroźnej stłuczki osobówki z białym skuterem.

Na miejscu pracują obecnie służby porządkowe, zamknięty jest środkowy pas ruchu w stronę centrum miasta, policja obecna na miejscu steruje ruchem.

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