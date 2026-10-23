Drogowcy weszli na ulicę Modlińską w Warszawie, ruszyły przygotowania do nowego asfaltu

Ważne zmiany w organizacji ruchu na Modlińskiej
Prace koncentrują się na jezdni ulicy Modlińskiej w stronę Pragi, konkretnie na odcinku pomiędzy ulicą Aluzyjną a pierwszym skrzyżowaniem z ulicą Światowida. Ekipy remontowe wymieniają krawężniki zlokalizowane po prawej stronie drogi. Roboty wystartowały w czwartek, 22 października, od godziny 8:00 i są realizowane etapowo.
Kierowcy oraz rowerzyści poruszający się w tym rejonie powinni zwrócić uwagę na następujące utrudnienia:
- Zamknięty buspas: Wyłączony z ruchu został pas autobusowy na jezdni w stronę Pragi, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Aluzyjną.
- Prace etapowe: Roboty są prowadzone sukcesywnie na kolejnych fragmentach drogi, co wiąże się ze zmienną lokalizacją zwężeń.
- Utrudnienia przy ulicy Anilinowej: Podczas robót na wysokości tej ulicy najpierw zamknięty zostanie środkowy pas jezdni, a następnie prace przeniosą się na prawy pas.
- Brak przejazdów dla rowerzystów: Na całym remontowanym odcinku wyłączono możliwość przejazdu rowerem przez ulicę Modlińską.
- Ułatwienia dla pieszych i mieszkańców: Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do okolicznych posesji pozostają otwarte przez cały czas trwania prac.
Przygotowanie do układania nowego asfaltu
Obecny etap prac jest ściśle powiązany z planowanym asfaltowaniem drogi. Wymiana krawężników to konieczny wstęp do frezowania i ułożenia nowej nawierzchni na odcinku od Aluzyjnej do Światowida. Modlińska jest jedną z siedmiu warszawskich ulic zakwalifikowanych do odnowienia w ramach trzeciego przetargu remontowego.
Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że szczegółowe informacje dotyczące kolejnego etapu, czyli samego wylewania nowego asfaltu i związanych z tym zmian w ruchu, zostaną przekazane po zakończeniu prac krawężnikowych.