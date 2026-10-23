Drogowcy weszli na ulicę Modlińską w Warszawie, ruszyły przygotowania do nowego asfaltu

Ważne zmiany w organizacji ruchu na Modlińskiej

Prace koncentrują się na jezdni ulicy Modlińskiej w stronę Pragi, konkretnie na odcinku pomiędzy ulicą Aluzyjną a pierwszym skrzyżowaniem z ulicą Światowida. Ekipy remontowe wymieniają krawężniki zlokalizowane po prawej stronie drogi. Roboty wystartowały w czwartek, 22 października, od godziny 8:00 i są realizowane etapowo.

Kierowcy oraz rowerzyści poruszający się w tym rejonie powinni zwrócić uwagę na następujące utrudnienia:

Zamknięty buspas: Wyłączony z ruchu został pas autobusowy na jezdni w stronę Pragi, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Aluzyjną.

Wyłączony z ruchu został pas autobusowy na jezdni w stronę Pragi, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Aluzyjną. Prace etapowe: Roboty są prowadzone sukcesywnie na kolejnych fragmentach drogi, co wiąże się ze zmienną lokalizacją zwężeń.

Roboty są prowadzone sukcesywnie na kolejnych fragmentach drogi, co wiąże się ze zmienną lokalizacją zwężeń. Utrudnienia przy ulicy Anilinowej: Podczas robót na wysokości tej ulicy najpierw zamknięty zostanie środkowy pas jezdni, a następnie prace przeniosą się na prawy pas.

Podczas robót na wysokości tej ulicy najpierw zamknięty zostanie środkowy pas jezdni, a następnie prace przeniosą się na prawy pas. Brak przejazdów dla rowerzystów: Na całym remontowanym odcinku wyłączono możliwość przejazdu rowerem przez ulicę Modlińską.

Na całym remontowanym odcinku wyłączono możliwość przejazdu rowerem przez ulicę Modlińską. Ułatwienia dla pieszych i mieszkańców: Przejścia dla pieszych oraz dojazdy do okolicznych posesji pozostają otwarte przez cały czas trwania prac.

Przygotowanie do układania nowego asfaltu

Obecny etap prac jest ściśle powiązany z planowanym asfaltowaniem drogi. Wymiana krawężników to konieczny wstęp do frezowania i ułożenia nowej nawierzchni na odcinku od Aluzyjnej do Światowida. Modlińska jest jedną z siedmiu warszawskich ulic zakwalifikowanych do odnowienia w ramach trzeciego przetargu remontowego.

Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że szczegółowe informacje dotyczące kolejnego etapu, czyli samego wylewania nowego asfaltu i związanych z tym zmian w ruchu, zostaną przekazane po zakończeniu prac krawężnikowych.