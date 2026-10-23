Kierowcy na ważnym węźle w Warszawie pojadą pod prąd. Zmiany przy Moście Poniatowskiego potrwają tygodniami

Utrudnienia na zjeździe z Mostu Poniatowskiego

Roboty drogowe wystartowały w czwartek, 22 października, o godzinie 7:00. Głównym celem inwestycji jest demontaż zużytych i montaż nowych barier dźwiękochłonnych, które mają chronić okolicznych mieszkańców przed hałasem. Prowadzenie prac wymagało wyłączenia z ruchu części jezdni, co przełożyło się na zwężenia na kluczowym węźle komunikacyjnym.

Jak pojadą kierowcy? Nowa organizacja ruchu

Zarząd Dróg Miejskich wprowadził tymczasowe zasady poruszania się w rejonie prowadzonego remontu. Zmiany dotyczą zarówno wjazdu, jak i zjazdu z trasy. Najważniejsze utrudnienia obejmują:

zamknięcie pasa do wjazdu z Wału Miedzeszyńskiego na Most Poniatowskiego w stronę Saskiej Kępy,

z Wału Miedzeszyńskiego na Most Poniatowskiego w stronę Saskiej Kępy, skierowanie kierowców na sąsiedni pas, po którym jadą "pod prąd" ,

, ograniczenie zjazdu z mostu od strony Śródmieścia na Wał Miedzeszyński do jednego pasa ruchu.

Warto zwrócić uwagę, że zakres ograniczeń na zjeździe od strony Śródmieścia zależy od dnia tygodnia. W dni powszednie ruch jednym pasem odbywa się od mostu do około połowy długości łącznicy. Natomiast w dni wolne od pracy zwężenie do jednego pasa obowiązuje na całej jej długości.

Ekrany gotowe przed końcem roku

Zgodnie z planem drogowców, montaż nowej infrastruktury akustycznej ma zakończyć się do połowy grudnia. Do tego czasu wszyscy kierowcy przejeżdżający przez łącznicę przy Moście Poniatowskiego powinni zachować szczególną ostrożność, zwracać uwagę na żółte oznakowanie i uwzględnić możliwy dłuższy czas przejazdu w godzinach szczytu.