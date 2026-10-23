W piątek wieczorem ruszy wielki remont ważnej arterii na Woli, a drogowcy ostrzegają przed odholowaniem aut

Wielki remont na Kasprzaka. Od kiedy i na jakim odcinku?

Prace obejmą wymianę nawierzchni asfaltowej na jezdni w kierunku centrum, na odcinku od ulicy Krzyżanowskiego do Karolkowej. Sama jezdnia zostanie jednak wyłączona z ruchu na dłuższym fragmencie, bo zamknięcie nastąpi już od skrzyżowania z ulicą Bema.

Drogowcy wykorzystają weekend, aby zrealizować zadanie przed poniedziałkowym szczytem komunikacyjnym. Kierowcy pojadą po nowym asfalcie w poniedziałek, 26 października, od godziny 4:00 rano. Do tego czasu obowiązują wyznaczone trasy zastępcze.

Jak ominąć zamknięty odcinek? Wyznaczone objazdy

Aby ułatwić przejazd przez tę część miasta, Zarząd Dróg Miejskich przygotował kilka wariantów ominięcia zamkniętego fragmentu. W zależności od celu podróży kierowcy mogą wybrać następujące trasy:

Główny objazd: Aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Wolską oraz ulicą Towarową.

Aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Wolską oraz ulicą Towarową. Trasa alternatywna: Aleją Prymasa Tysiąclecia, Alejami Jerozolimskimi, ulicami Niemcewicza, Grójecką i Towarową.

Aleją Prymasa Tysiąclecia, Alejami Jerozolimskimi, ulicami Niemcewicza, Grójecką i Towarową. Objazdy lokalne: ulicą Bema, Wolską i Towarową albo ulicami Bema, Prądzyńskiego i Kolejową.

ulicą Bema, Wolską i Towarową albo ulicami Bema, Prądzyńskiego i Kolejową. Dojazd do szpitali i placówek: do ulicy Kolejowej, Prądzyńskiego, Instytutu Matki i Dziecka oraz Szpitala Wolskiego dojazd prowadzi ulicami Bema, Prądzyńskiego i Brylowską lub Towarową, Kolejową i Brylowską.

Zmiany w organizacji ruchu i ryzyko odholowania auta

Zamknięcie jezdni wymusiło wprowadzenie tymczasowych zmian na okolicznych skrzyżowaniach. Na ulicy Kasprzaka przed Rondem Tybetu, jadąc w stronę centrum, kierowcy będą mieli do dyspozycji cztery pasy: jeden do skrętu w prawo, jeden do jazdy prosto oraz dwa do skrętu w lewo. Natomiast za rondem ruch zostanie zwężony do jednego pasa, z którego trzeba będzie skręcić w prawo na objazd w ulicę Bema.

Warto zwrócić uwagę na połączenia z osiedlowymi ulicami. Wjazdy i wyjazdy z ulic Krzyżanowskiego, Brylowskiej, Zegadłowicza, Korczaka oraz Karolkowej na remontowaną jezdnię Kasprzaka będą całkowicie niedostępne. Ponadto ulica Korczaka stanie się tymczasowo dwukierunkowa.

Uważaj, gdzie zostawiasz samochód

Na remontowanej jezdni ulicy Kasprzaka oraz na całej ulicy Korczaka wprowadzono bezwzględny zakaz parkowania, który obejmuje także wyznaczone wcześniej miejsca postojowe. Pozostawione tam pojazdy mogą zostać wywiezione na parking odholowawczy na koszt właściciela.

Przejścia dla pieszych przez ulicę Kasprzaka będą otwierane stopniowo wraz z postępem prac asfaltowych. W czasie trwania remontu przejazdy rowerowe będą zamknięte.

Inne trasy autobusów WTP

Weekendowe prace wymagają również korekty tras wybranych linii autobusowych. Zmiany obejmują linie 103, 105 oraz 178:

Autobusy linii 103: w kierunku Dworca Zachodniego (Tunelowa) pominą utrudnienia jadąc ulicami Kasprzaka, Bema i Prądzyńskiego. W kierunku pętli Metro Młociny pojadą ulicami Prądzyńskiego, Bema, Kasprzaka, Aleją Prymasa Tysiąclecia i Górczewską.

w kierunku Dworca Zachodniego (Tunelowa) pominą utrudnienia jadąc ulicami Kasprzaka, Bema i Prądzyńskiego. W kierunku pętli Metro Młociny pojadą ulicami Prądzyńskiego, Bema, Kasprzaka, Aleją Prymasa Tysiąclecia i Górczewską. Autobusy linii 105 i 178: zmienią trasy tylko w kierunku Ronda Daszyńskiego i Konwiktorskiej. Przejazd obsłużą ulice Aleja Prymasa Tysiąclecia, Wolska, Okopowa, Towarowa oraz Prosta.