Autobusy linii 800 wróciły na trasę. Dowiozą pasażerów z Warszawy do Palmir

Linia 800 do Palmir: trasa autobusów WTP

Sezonowe połączenie o numerze 800 zostało przywrócone w sobotę, 11 kwietnia. Pojazdy będą wozić pasażerów we wszystkie weekendy oraz dni świąteczne, a regularne kursowanie zaplanowano aż do niedzieli, 25 października. Trasa rozpoczyna się przy węźle Metro Młociny, a następnie prowadzi: Al. Wittek - Pułkowa - Łomianki: Kolejowa - Kiełpin Stary: Kolejowa - Dziekanów Leśny: Kolejowa - Dziekanów Polski: szosa gdańska - Palmiry: szosa gdańska - Palmiry: palmirska droga - Kampinoski Park Narodowy: palmirska droga - Palmiry-Muzeum.

Pokonanie całej wyznaczonej trasy zajmuje pojazdom nieco ponad trzydzieści minut. Stołeczny organizator komunikacji przygotował kilka kursów dziennie, które odbywają się od godzin porannych aż do późnego popołudnia. Szczegółowe godziny odjazdów z poszczególnych przystanków można łatwo sprawdzić na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Warto również przypomnieć, że w Warszawie pasażerowie mogą bezpłatnie przewozić rowery wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Jest to możliwe, jeśli wewnątrz jest wolne miejsce i jeśli podobna podróż nie utrudnia sytuacji innych oraz nie prowadzi do uszkodzenia czy ubrudzenia pojazdu.

Muzeum - Miejsca Pamięci Palmiry: godziny otwarcia, wystawa, bilety

Z sezonowego połączenia najczęściej korzystają turyści planujący spacery po Kampinoskim Parku Narodowym oraz osoby zmierzające bezpośrednio do Muzeum - Miejsca Pamięci Palmiry. Placówka ta w szczególny sposób przypomina o ofiarach masowych egzekucji przeprowadzonych przez Niemców na terenie Puszczy Kampinoskiej w czasie II wojny światowej. W okresie od 1 kwietnia do 1 listopada Muzeum przyjmuje gości od wtorku do niedzieli, od 10:00 do 18:00. Na wystawie stałej zaprezentowano wstrząsające losy pomordowanych, archiwalne fotografie, uratowane pamiątki, rzeczy wydobyte podczas prac ekshumacyjnych oraz szczegółowe biogramy. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zlokalizowany jest również Cmentarz - Mauzoleum.

Wstęp do placówki jest biletowany. Wejściówka normalna to wydatek rzędu 5 złotych, natomiast ulgowa kosztuje 3 złote. Na terenie Muzeum znajduje się sklep z pamiątkami oraz książkami.

